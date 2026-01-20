Wall Street tiembla por el asedio de Trump sobre Groenlandia

Wall Street lleva días dormido. Las bolsas de Estados Unidos han permanecido cerradas más allá del fin de semana, por suerte para los inversores, de puente para celebrar el Martin Luther King Jr. Day, la festividad dedicada a la icónica lucha por los derechos civiles que conmemora su nacimiento. El silencio bursátil ha permitido, hasta ahora, esquivar el incendio internacional que ha provocado el presidente, Donald Trump, con sus deseos expansionistas sobre Groenlandia. Los mercados temen que el mandatario lance su ofensiva contra un aliado de la OTAN, como es Dinamarca; y la respuesta comercial que esto pueda activar para la Unión Europea. Los 27 ya han alertado que, si Trump mantiene su ambición imperial, podrían congelar el tratado comercial que le concedieron el pasado verano, y poner así en peligro unos 93.000 millones de dólares en volumen de negocio para las empresas estadounidenses que operan en suelo comunitario. Ante esta amenaza, los inversores del país están al borde del pánico, y los futuros de los principales selectivos -las cotizaciones de preapertura de la sesión de este martes- están pintados de rojo.

Los listados empresariales de Nueva York se aproximan a abrir la jornada con pérdidas cercanas al 2%. Es el caso del Nasdaq, el índice que recoge las multinacionales tecnológicas, que marca pérdidas de unos 480 puntos, cerca del 1,9% para comenzar la jornada. El agujero de los índices industriales, cabe decir, es más moderado: los futuros del Dow Jones son un 1,4% más bajos que la cotización al cierre del pasado viernes; si bien el retroceso es simbólico, en tanto que el listado bursátil pierde los 50.000 puntos. Los del S&P 500 se quedan en medio, con un 1,6% menos que hace cinco días.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo / Europa Press

Lastre tecnológico

Las empresas más temerosas de las represalias europeas ante la ofensiva de Trump son las grandes tecnológicas. Entre las firmas que mueven el mercado a la baja destacan Nvidia, la más valiosa del mundo; y Tesla, la joya de la corona de Elon Musk. El fabricante de memorias gráficas, central en el desarrollo del mercado de la IA, se hunde cerca de dos puntos y medio antes de abrir el parqué, mientras que la automovilística cae un 2,6%. Otras destacadas perdedoras son Intel, la foundry de microchips americana por excelencia -en horas bajas-, que se deja un 1,8% de su valor, o IREN, especializada en centros de datos para la IA, que podría caer más de un 7% al inicio de la sesión.

Como recuerdan los analistas del banco Renta 4, la mala mar del mercado de renta variable se nota también en otras instancias financieras, como el valor del dólar o la cotización de los bonos del gobierno federal. La divisa se ha depreciado en las primeras horas de la semana en medio punto, y la ratio con el euro se acerca peligrosamente a escasos céntimos de los 1,2 euros; mientras que las emisiones de deuda se encarecen hasta el 4,27% de interés, cinco puntos básicos más, ante la desconfianza de los potenciales compradores de que la administración Trump pueda enfrentarlo. El temblor de piernas entre los inversores hace que los expertos se planteen que, en esta ocasión, el Despacho Oval sí que lleve adelante sus planes expansionistas. «La retórica es muy agresiva, más que normalmente, y eso nos lleva a pensar que no estamos ante un nuevo TACO trade -el acrónimo con el que los inversores ridiculizan a Trump, de quien aseguran que nunca cumple sus amenazas-«, explican los expertos de XTB.