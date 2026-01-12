Guerra oberta entre el president de la Reserva Federal i l’administració Trump

Guerra total entre el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, i el president dels Estats Units, Donald Trump. Powell ha revelat aquest diumenge que el Departament de Justícia l’investiga per la seva declaració com a testimoni davant el Congrés el passat mes de juny sobre la renovació milionària de la seu de l’organisme i l’ha emmarcat en la campanya “d’amenaces i la pressió constant” de l’administració Trump.
“Divendres, el Departament de Justícia va entregar a la Reserva Federal citacions del gran jurat, amenaçant amb una acusació penal relacionada amb el meu testimoni davant el Comitè Bancari del Senat del passat mes de juny”, ha explicat Powell en un vídeo publicat a la xarxa social X. “El testimoni es referia, en part, a un projecte plurianual per renovar els edificis històrics d’oficines de la Reserva Federal. El president de l’ens ha assegurat que té un “gran respecte per l’estat de dret i la rendició de comptes”, però ha titllat la investigació com una “acció sense precedents” a Washington que s’ha de veure en aquest context “més ampli” d’amenaces i pressions. “Ningú, i per descomptat tampoc el president de la Reserva Federal, està per sobre de la llei”, ha insistit.
Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH— Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026
Powell ha denunciat que “l’amenaça de càrrecs penals és una conseqüència del fet que la Reserva Federal fixi els tipus d’interès basant-se en la nostra millor avaluació del que servirà al públic en lloc de seguir les preferències del president”, ha etzibat. “Aquesta nova amenaça no té res a veure amb el meu testimoni del passat mes de juny ni amb la renovació dels edificis històrics”, que considera “pretextos” per intentar pressionar-lo. El president de la Reserva Federal ha recordat que ha servit en quatre administracions diferents, tant de presidents demòcrates com republicans, i que sempre ha actuat “sense temor ni favoritisme polítics” amb l’únic objectiu de complir el “mandat d’estabilitat de preus i màxima ocupació”.