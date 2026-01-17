El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a repetir la mateixa jugada del passat i ha anunciat nous aranzels per als països que s’oposen a les seves polítiques. Aquest dissabte, el cap de la Casa Blanca ha anunciat la imposició d’aranzels del 10% a les importacions de vuit països que s’han oposat a l’annexió nord-americana de Groenlàndia. Aquests gravàmens, doncs, afectaran Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia a partir de l’1 de febrer, i s’incrementaran fins al 25% l’1 de juny “fins que s’arribi a un acord per a l’adquisició total i completa de Groenlàndia”, ha dit Trump a la seva xarxa social, Truth Social.
Tal com ha fet anteriorment, Trump ha tornat a esgrimir que els Estats Units han d’adquirir Groenlàndia -que depèn de Dinamarca- per raons de seguretat, ja que, des del seu punt de vista, “la Xina i Rússia volen Groenlàndia i no hi ha res que Dinamarca hi pugui fer”. “Ningú tocarà aquest tros de terra sagrada, especialment des que la seguretat nacional dels Estats Units i del món en general està en risc”, ha afirmat. Segons ha detallat, adquirir Groenlàndia és clau per al sistema antimíssils Golden Dome, amb el qual vol protegir d’atacs estrangers tant els EUA com el Canadà: “Els Estats Units d’Amèrica estan oberts a negociar amb Dinamarca i qualsevol d’aquests països que han posat tantes coses en risc, malgrat tot el que hem fet per a ells, incloent-hi màxima protecció, durant tantes dècades”, ha conclòs el magnat republicà.
Europa prepara una resposta
Davant l’anunci de Trump, el president del Consell Europeu, António Costa, ha deixat clar des de l’acte de firma de l’acord del Mercosur que ja està coordinant una “resposta conjunta” dels estats membres de la Unió Europea per l’augment d’aranzels anunciats per la Casa Blanca: “El que podem dir és que la UE sempre serà molt ferma en la defensa del dret internacional, sigui on sigui, i començant pel territori dels estats membres”, ha dit l’exprimer ministre de Portugal, que ha insistit que és necessària la pau, no el conflicte. “El que és necessari no són els conflictes entre països, sinó la cooperació. El que és fonamental és defensar sempre el dret internacional, sigui on sigui”, ha insistit Costa