El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a repetir la misma jugada del pasado y ha anunciado nuevos aranceles para los países que se oponen a sus políticas. Este sábado, el jefe de la Casa Blanca ha anunciado la imposición de aranceles del 10% a las importaciones de ocho países que se han opuesto a la anexión estadounidense de Groenlandia. Estos gravámenes, pues, afectarán a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, y se incrementarán hasta el 25% el 1 de junio «hasta que se llegue a un acuerdo para la adquisición total y completa de Groenlandia», dijo Trump en su red social, Truth Social.

Tal como ha hecho anteriormente, Trump ha vuelto a esgrimir que los Estados Unidos deben adquirir Groenlandia -que depende de Dinamarca- por razones de seguridad, ya que, desde su punto de vista, «China y Rusia quieren Groenlandia y no hay nada que Dinamarca pueda hacer». «Nadie tocará este pedazo de tierra sagrada, especialmente desde que la seguridad nacional de los Estados Unidos y del mundo en general está en riesgo», afirmó. Según detalló, adquirir Groenlandia es clave para el sistema antimisiles Golden Dome, con el cual quiere proteger de ataques extranjeros tanto a los EE.UU. como a Canadá: «Los Estados Unidos de América están abiertos a negociar con Dinamarca y cualquiera de estos países que han puesto tantas cosas en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo máxima protección, durante tantas décadas», concluyó el magnate republicano.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el acto de firma del acuerdo comercial UE-Mercosur / Comisión Europea

Europa prepara una respuesta

Ante el anuncio de Trump, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dejado claro desde el acto de firma del acuerdo del Mercosur que ya está coordinando una «respuesta conjunta» de los estados miembros de la Unión Europea por el aumento de aranceles anunciados por la Casa Blanca: «Lo que podemos decir es que la UE siempre será muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y comenzando por el territorio de los estados miembros», dijo el ex primer ministro de Portugal, quien insistió en que es necesaria la paz, no el conflicto. «Lo que es necesario no son los conflictos entre países, sino la cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea», insistió Costa