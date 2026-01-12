Guerra abierta entre el presidente de la Reserva Federal y la administración Trump

Guerra total entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Powell ha revelado este domingo que el Departamento de Justicia lo investiga por su declaración como testigo ante el Congreso el pasado mes de junio sobre la renovación millonaria de la sede del organismo y lo ha enmarcado en la campaña “de amenazas y la presión constante” de la administración Trump.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado del pasado mes de junio”, explicó Powell en un video publicado en la red social X. “El testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal. El presidente del organismo ha asegurado que tiene un “gran respeto por el estado de derecho y la rendición de cuentas”, pero ha calificado la investigación como una “acción sin precedentes” en Washington que debe verse en este contexto “más amplio” de amenazas y presiones. “Nadie, y por supuesto tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley”, ha insistido.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Powell ha denunciado que “la amenaza de cargos penales es una consecuencia del hecho de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público en lugar de seguir las preferencias del presidente”, ha recalcado. “Esta nueva amenaza no tiene nada que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios históricos”, que considera “pretextos” para intentar presionarlo. El presidente de la Reserva Federal ha recordado que ha servido en cuatro administraciones diferentes, tanto de presidentes demócratas como republicanos, y que siempre ha actuado “sin temor ni favoritismo políticos” con el único objetivo de cumplir el “mandato de estabilidad de precios y máxima ocupación”.