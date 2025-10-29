La Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido este miércoles bajar el tipo de interés en 25 puntos básicos, situando la tasa en un rango de entre el 3,75% y el 4%. Este es el segundo descenso que Jerome Powell, presidente de la Fed, realiza del tipo en este año. El primero se dio en septiembre, cuando después de nueve meses de presiones, finalmente se realizó la primera bajada de 25 puntos básicos del tipo.

«Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado,» ha argumentado la Fed para justificar esta decisión. Durante un tiempo la Reserva Federal se mostró reticente a tomar esta decisión por el crecimiento ralentizado del empleo y el aumento de la tasa de desempleo en los Estados Unidos, además de tener una tasa de inflación elevada.

En el comunicado que ha emitido la Fed este miércoles, la entidad ha subrayado -tal como hizo en septiembre- que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas continúa siendo «alta», y por lo tanto continuarán «pendientes de los riesgos».

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las obras de reforma de la sede de la Reserva / EP

Continúan las discrepancias

La decisión de este miércoles no ha sido unánime de todos los miembros del Comité de la Reserva Federal, ya que Stephen Miran ha defendido una reducción de 50 puntos básicos del tipo; mientras dos otros gobernadores defendían mantenerlo sin ningún cambio.

Las discrepancias de Miran, quien fue designado por Donald Trump para presionar en las reducciones, mantienen la posición que el presidente estadounidense ha hecho saber públicamente desde su llegada a la Casa Blanca. En este sentido, el republicano mantiene una guerra abierta con Powell, ya que insiste en bajar cueste lo que cueste el precio del dinero.

Durante los primeros nueve meses del año, Powell se mostró reticente a bajar el tipo de interés porque el riesgo de inflación de EE.UU. se encuentra al alza, mientras que el mercado laboral se encuentra cerca de los máximos con riesgo de ir a la baja, lo que implica una «situación compleja» para la Fed, que debe trabajar para mantener el equilibrio en ambos aspectos.