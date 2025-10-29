La Reserva Federal dels Estats Units ha decidit aquest dimecres baixar el tipus d’interès en 25 punts bàsics, situant la taxa en una forquilla d’entre el 3,75% i el 4%. Aquest és el segon descens que Jerome Powell, president de la Fed, fa del tipus en aquest any. El primer es va donar al setembre, quan després de nou mesos de pressions, finalment es va fer la primera baixada de 25 punts bàsics del tipus.
“Els indicadors disponibles suggereixen que l’activitat econòmica s’ha expandit a un ritme moderat,” ha argumentat la Fed per justificar aquesta decisió. Durant un temps la Reserva Federal es va mostrar reticent a prendre aquesta decisió per creixement alentit de l’ocupació i l’augment de la taxa de desocupació als Estats Units, a més de tenir una taxa d’inflació elevada.
En el comunicat que ha emès la Fed aquest dimecres, l’entitat ha subratllat -tal com va fer al setembre- que la incertesa sobre les perspectives econòmiques continuen sent “altes”, i per tant continuaran “pendent dels riscos”.
Continuen les discrepàncies
La decisió d’aquest dimecres no ha estat unànime de tots els membres del Comité de la Reserva Federal, ja que Stephen Miran ha defensat una retallada de 50 punts bàsics del tipus; mentre dos altres governadors defensaven mantenir-lo sense cap canvi.
Les discrepàncies de Miran, que va ser designat per Donald Trump per pressionar en les retallades, mantenen la posició que el president nord-americà ha fet saber públicament des de la seva arribada a la Casa Blanca. En aquest sentit, el republicà manté una guerra oberta amb Powell, ja que insisteix a baixar costi el que costi el preu del diner.
Durant els primers nou mesos de l’any, Powell es va mostrar reticent a baixar el tipus d’interès perquè el risc d’inflació dels EUA es troba a l’alça, menter que el mercat laboral es troba a prop dels màxims amb risc d’anar a la baixa, el que implica una “situació complexa” per a la Fed, que ha de treballar per mantenir l’equilibri en els dos aspectes.