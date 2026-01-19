Bruselas advierte a Trump que hará «todo lo necesario» para proteger la UE

La Comisión Europea ha advertido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que está “preparada” y hará “todo lo necesario” para proteger los intereses de la Unión Europea después de que el polémico magnate haya amenazado con imponer nuevos aranceles por la crisis de Groenlandia. «Debemos estar preparados para actuar si es necesario», ha destacado en una rueda de prensa este lunes el portavoz del ejecutivo comunitario, Olof Gill. Trump ha amenazado a los ocho países europeos –Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Alemania, el Reino Unido y Noruega– que han participado en unas maniobras militares en Groenlandia para defender la soberanía de la isla.

Entre los instrumentos que prepara Bruselas está el paquete de contramedidas arancelarias por valor de 93.000 millones de euros que se aprobó antes del verano y que podría entrar en vigor a partir del 7 de febrero. La Comisión Europea ha sacado del cajón este paquete, que fue aprobado por todos los estados miembros, a excepción de Hungría, porque permite dar una respuesta muy rápida a una nueva imposición de aranceles contra Europa. El paquete se preparó el pasado mes de julio por si las negociaciones comerciales con los Estados Unidos fracasaban y finalmente se guardó en un cajón tras cerrar un acuerdo con Trump.

De hecho, el paquete de contramedidas está congelado y lo único que tiene que hacer Bruselas es dejar pasar los días y no prorrogarlo. «Si la Comisión, junto con los estados miembros, no adopta medidas para extender la suspensión, las contramedidas entrarán en vigor el 7 de febrero«, ha advertido el portavoz de la Comisión Europea. Con todo, Gill ha matizado que aún no se ha tomado ninguna decisión y que los representantes de los estados miembros mantendrán conversaciones a lo largo de esta semana para decidir un plan de acción. El jueves habrá una cumbre extraordinaria para discutir la respuesta de la UE ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo / Europa Press

El mecanismo anticoerción, sobre la mesa

El otro instrumento que puede activar la Unión Europea para responder a la guerra comercial de Trump es el mecanismo anticoerción, una herramienta que entró en vigor en 2023 para contrarrestar la presión comercial de países terceros sobre uno o varios estados de la UE para interferir sobre su soberanía. Aún no se ha aplicado nunca, pero el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto este fin de semana que se aplique si Trump acaba imponiendo nuevos aranceles. De momento, la Comisión Europea prefiere actuar con precaución y ha evitado concretar si es un instrumento que se esté considerando y se ha limitado a advertir que todas las opciones «están sobre la mesa».

La postura de Bruselas, según el portavoz, es adoptar una actitud “moderada” con el objetivo de “desescalar” la situación. «Nuestra prioridad es abordar los problemas que los Estados Unidos han creado, en lugar de poner sobre la mesa nuestros instrumentos de defensa comercial», ha destacado Gill. «Podemos ver claramente cómo un liderazgo responsable y maduro en la escena mundial está dando sus frutos en lo que respecta a la agenda comercial», ha añadido. El portavoz de la Comisión ha destacado el acuerdo comercial del Mercosur firmado el pasado sábado o el acuerdo comercial que la UE negocia con la India para «diversificar» sus asociaciones económicas.

Trump aumenta la presión sobre Dinamarca y la UE

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Dinamarca y la Unión Europea asegurando que ya no se siente «obligado» a pensar «solo en la paz», sino que priorizará «lo que es bueno y adecuado» para su país. En una carta enviada al primer ministro noruego, Jonas Gahr, adelantada por la cadena PBS News y posteriormente confirmada por el mismo Gahr, Trump le reprocha no haber recibido el Premio Nobel de la Paz a pesar de «haber detenido ocho guerras». El magnate ha elevado el tono de sus amenazas a Groenlandia. «Dinamarca no puede proteger esta tierra de Rusia o China», ha espetado, cuestionando también su legitimidad sobre el territorio. «El mundo no será seguro si no tenemos control total y completo de Groenlandia», advierte Trump.