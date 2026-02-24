Telefónica pierde 4.318 millones por el ERE y desinversiones en América Latina

Telefónica registra pérdidas de 4.318 millones de euros en 2025. La multinacional española de telecomunicaciones ha visto sus resultados lastrados por los extraordinarios del curso, especialmente las reestructuraciones de plantilla que culminaron con el Expediente de Regulación de Empleo resuelto en diciembre, que ha recortado más de 4.500 puestos de trabajo; así como las ventas aceleradas de filiales en América Latina. Según ha comunicado la compañía presidida por Marc Murtra, el ERE ha generado unos gastos adicionales de más de 2.000 millones de euros, mientras que los gastos de las operaciones internacionales se han elevado a los 2.269 millones. Los números rojos, pues, se disparan a pesar de una ligera mejora del negocio, de un 1,5% en términos interanuales, que ha dejado la facturación en 35.120 millones de euros. De hecho, en el mercado español Telefónica celebra su mejor año en cuanto a ingresos en casi dos décadas, desde 2008, con aumentos tanto de caja como de resultado bruto de explotación.

Vale decir que el aumento del negocio ha permitido cerrar en positivo la mayor parte de los objetivos del año. De hecho, si no se tienen en cuenta los extraordinarios, el beneficio neto ajustado de la multinacional saltaría hasta los 2.122 millones de euros. El alza del negocio viene marcada por el crecimiento en el Estado español, donde los ingresos han crecido por encima del conjunto de la empresa, un 1,7%, hasta superar los 13.000 millones de euros. Con este ritmo, alcanzan un Ebitda de 4.691 millones, un 1,1% más; mientras que la caja operativa escala aún más, un 2,3%, hasta los 2.525 millones de euros.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra / EP

Reducción de la deuda

La buena posición de caja que ha conseguido generar Telefónica a pesar de los extraordinarios ha permitido reducir el endeudamiento de la compañía, que ya pesaba en la etapa de la anterior directiva presidida por José María Álvarez-Pallete. Sobre los resultados del conjunto de 2025, la teleco ha recortado unos 1.400 millones de euros de su pasivo, hasta dejarlo en los 26.824 millones de euros actuales.

Reforma en el consejo

Los resultados se han comunicado tras los cambios en el consejo de administración anunciados el pasado lunes. Según comunicó la multinacional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, José María Abril abandonará el máximo órgano de dirección de la empresa, donde ocupaba una silla de consejero dominical por designación de BBVA. El banco que preside Carlos Torres, de esta manera, abandona la cúpula de Telefónica más de tres décadas después de acceder a ella. Aun así, Murtra mantendrá las 15 sillas que componen el consejo y propondrá en la próxima junta de accionistas el nombramiento de Jane Thompson como consejera independiente.