Endesa cerró 2025 con un beneficio neto de 2.351 millones de euros, cifra que supone un 18% más que el año anterior y les permitió superar la parte alta de todas sus previsiones. Tal como han señalado a través de un comunicado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 5.756 millones, con un incremento del 9%. Teniendo en cuenta este contexto de beneficios, la compañía ha anunciado este martes que actualizará su plan estratégico para los próximos dos años elevando la inversión hasta los 10.600 millones de euros, un 10% más que el programa anterior. Se trata de un plan inversor récord, donde destinará el 50% del capital a la red de distribución, y ya tiene la intención de seguir incrementándolo de cara al futuro.

De acuerdo con los datos presentados, la compañía invirtió 3.200 millones en 2025, un 55% más interanual, de los cuales el 77% se destinaron a redes y renovables. Durante el ejercicio, todos los negocios incrementaron su contribución al Ebitda excepto la generación renovable, afectada por menores volúmenes y precios de la eólica y la solar. Ahora, en los próximos tres años, Endesa prevé alcanzar un Ebitda de entre 6.200 y 6.500 millones en 2028 y un beneficio neto ordinario de entre 2.500 y 2.600 millones, con un crecimiento medio anual del 4%, lo que les permitiría lograr que cerca del 85% del Ebitda provenga de los negocios regulados, demostrando así el retorno de sus inversiones.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, en una imagen de archivo / ACN

Los resultados de 2025

El comunicado emitido por Endesa apunta que la compañía generó un flujo de caja libre de 4.100 millones de euros, 500 millones más que en 2024, lo que le permitió financiar las inversiones, fijar un dividendo total de 1.500 millones de euros y financiar la recompra de acciones. Ahora, fruto de estos resultados, Endesa propondrá a la próxima junta de accionistas elevar el dividendo hasta los 1,58 euros por acción, un 20% más que el año anterior.