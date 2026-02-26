Veolia creix un 4,9% a l’Estat i a Portugal i frega els 3.000 milions

Veolia eleva la facturació a l’Estat espanyol i a Portugal fins als 2.987 milions d’euros el 2025, un 4,9% més que l’any anterior. Segons ha informat en un comunicat, la companyia ha accelerat els seus comptes gràcies al “fort rendiment” de la gestió de l’aigua. El grup francès, propietari d’Agbar, va tancar l’any amb un benefici net de 1.643 milions d’euros, un 9,1% més que el 2024; i va facturar a tota la seva estructura prop de 44.400 milions d’euros, un 2,8% més en termes interanuals. La consellera delegada de la multinacional, Estelle Brachlianoff, ha subratllat el 2025 com un “any clau”, en què s’ha tancat la integració de Suez, amb uns “resultats extraordinaris”.
Segons la companyia, el segment d’Aigua ha aportat bona part del bon ritme del 2025, gràcies a una revisió de les tarifes que li ha estat favorable. També detecten una pujada important en els volums de consum d’aigua, especialment arran de la fi de la sequera, amb un 2,8% més d’utilització per part dels consumidors. Gràcies a aquests increments, i segons ha celebrat la delegada adjunta de finances i compres Emmanuelle Menning, el curs ha deixat uns comptes per sobre de les expectatives. Així, el 2026 comença “en bones condicions”; i Veolia es veu preparada per a “un nou any de creixement sòlid”. Sobre les bones xifres, el consell d’administració ha proposat incrementar el dividend a càrrec del 2025 fins a 1,5 euros per acció.
Pla GreenUp
Al centre de la performance del negoci durant el 2025 ha estat el pla GreenUp, un projecte per amplificar la resiliència i la sostenibilitat de l’activitat de Veolia en paral·lel al creixement dels ingressos i els marges. L’execució del full de ruta, segons la companyia, ha “superat les expectatives en termes de creixement, rendiment i transformació estratègica”. De fet, ha permès reforçar els comptes especialment fora de França i els mercats europeus, amb augments de vendes de més del 4% a regions com Àsia-Pacífic, l’Orient Mitjà o les Amèriques. En total, ha permès que les activitats booster -aquelles que no formen part del centre del negoci de la companyia, però que aporten cada cop més en termes de diversificació i sostenibilitat- hagin crescut un 4,3%, amb el focus en segments com la gestió de residus perillosos, les bioenergies o la tecnologia de l’aigua.
2026, tendència alcista
La bona execució del negoci aquest 2025 permet millorar les expectatives de cara al 2026. L’empresa espera, en el curs entrant, mantenir el creixement orgànic “sòlid i continuat” dels ingressos. Així, l’Ebitda creixerà entre el 5 i el 6% en aquests 12 mesos, mentre que el resultat net corrent del grup Veolia pujarà, com a mínim, un 8%. Tot plegat ajudarà a impulsar el benefici per acció i, en conseqüència, el dividend que es repartirà als accionistes. La redistribució de guanys podrà ser més generosa per la caiguda del palanquejament, que s’espera que sigui “igual o inferior a 3” excloent-hi l’adquisició de Clean Earth. La ràtio de deute-ebitda es quedarà, doncs, en línia amb la del 2025, que ha estat de 2,79 cops, mentre que el deute financer net s’ha quedat en 19.657 milions d’euros, amb un flux de caixa de 1.178 milions.