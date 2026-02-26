Veolia aumenta un 4,9% la facturación en España y Portugal y roza los 3.000 millones

Veolia eleva la facturación en España y Portugal hasta los 2.987 millones de euros en 2025, un 4,9% más que el año anterior. Según ha informado en un comunicado, la compañía ha acelerado sus cuentas gracias al «fuerte rendimiento» de la gestión del agua. El grupo francés, propietario de Agbar, cerró el año con un beneficio neto de 1.643 millones de euros, un 9,1% más que en 2024; y facturó en toda su estructura cerca de 44.400 millones de euros, un 2,8% más en términos interanuales. La consejera delegada de la multinacional, Estelle Brachlianoff, ha subrayado 2025 como un «año clave», en el que se ha cerrado la integración de Suez, con unos «resultados extraordinarios».

Según la compañía, el segmento de Agua ha aportado buena parte del buen ritmo de 2025, gracias a una revisión de las tarifas que ha sido favorable. También detectan un aumento importante en los volúmenes de consumo de agua, especialmente tras el fin de la sequía, con un 2,8% más de utilización por parte de los consumidores. Gracias a estos incrementos, y según ha celebrado la delegada adjunta de finanzas y compras Emmanuelle Menning, el curso ha dejado unas cuentas por encima de las expectativas. Así, 2026 comienza «en buenas condiciones»; y Veolia se ve preparada para «un nuevo año de crecimiento sólido». Sobre las buenas cifras, el consejo de administración ha propuesto incrementar el dividendo a cargo de 2025 hasta 1,5 euros por acción.

El Director País de Veolia en España, Daniel Tugues / Veolia

Plan GreenUp

En el centro del performance del negocio durante 2025 ha estado el plan GreenUp, un proyecto para amplificar la resiliencia y la sostenibilidad de la actividad de Veolia en paralelo al crecimiento de los ingresos y los márgenes. La ejecución de la hoja de ruta, según la compañía, ha «superado las expectativas en términos de crecimiento, rendimiento y transformación estratégica». De hecho, ha permitido reforzar las cuentas especialmente fuera de Francia y los mercados europeos, con aumentos de ventas de más del 4% en regiones como Asia-Pacífico, Oriente Medio o las Américas. En total, ha permitido que las actividades booster -aquellas que no forman parte del centro del negocio de la compañía, pero que aportan cada vez más en términos de diversificación y sostenibilidad- hayan crecido un 4,3%, con el foco en segmentos como la gestión de residuos peligrosos, las bioenergías o la tecnología del agua.

2026, tendencia alcista

La buena ejecución del negocio este 2025 permite mejorar las expectativas de cara a 2026. La empresa espera, en el curso entrante, mantener el crecimiento orgánico «sólido y continuado» de los ingresos. Así, el Ebitda crecerá entre el 5 y el 6% en estos 12 meses, mientras que el resultado neto corriente del grupo Veolia subirá, como mínimo, un 8%. Todo ello ayudará a impulsar el beneficio por acción y, en consecuencia, el dividendo que se repartirá a los accionistas. La redistribución de ganancias podrá ser más generosa por la caída del apalancamiento, que se espera que sea «igual o inferior a 3» excluyendo la adquisición de Clean Earth. La ratio de deuda-ebitda se quedará, pues, en línea con la de 2025, que ha sido de 2,79 veces, mientras que la deuda financiera neta se ha quedado en 19.657 millones de euros, con un flujo de caja de 1.178 millones.