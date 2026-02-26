La presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, ha proposat eliminar les barreres comercials que existeixen entre els mateixos països de la Unió Europea per rebaixar l’impacte dels aranzels imposats per Donald Trump. La dirigent francesa creu que aquest gest compensaria “amb escreix” els efectes econòmics que generarien els impostos que pretén impulsar el magnat nord-americà.
En una compareixença davant el comitè sobre Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, Lagarde ha assegurat que l’impacte d’aquestes barreres són equiparables a l’efecte que generen aranzels del 60% en béns i prop del 100% en serveis. El Fons Monetari Internacional havia parlat en termes força similars. En aquest cas, equiparaven les barreres a uns aranzels del 40% en el primer cas i fins al 110% en el segon. “Siguin quines siguin les dades, estem davant una imposició significativa sobre nosaltres mateixos; nosaltres som el nostre pitjor enemic”, ha remarcat Lagarde.
Amb aquestes declaracions, Lagarde deixa caure que Europa s’està posant traves a si mateixes i aposta per consolidar un mercat únic europeu. La presidenta del BCE creu que el potencial econòmic de la UE seria “enorme” si apostés per fer caure les barreres comercials entre països veïns.
Suspès l’acord comercial amb els EUA
En tot cas, la guerra comercial impulsada per Trump ha girat 180 graus després que el Tribunal Suprem americà tombés la setmana passada els aranzels generals decretats per la Casa Blanca, al·legant que necessitava el vistiplau del parlament. Trump, que també havia amenaçat la UE, va tancar a un acord comercial amb Brussel·les, però el Parlament Europeu l’ha paralitzat després del revés del Suprem. És el segon cop que els parlamentaris comunitaris prenen aquesta decisió després de suspendre’n els efectes per les amenaces sobre Groenlàndia.
La guerra comercial amenaça d’incrementar encara més la inflació, que continua disparada malgrat el retorcés dels últims anys. Actualment, es troba en l’1,7%, molt per sota del màxim registrat l’octubre de 2022 (10,6%). Lagarde atribueix aquestes percepcions a les impressions de cadascú i a la varietat d’increments de preus. Els aliments, per exemple, s’han encarit més que els béns industrials. En aquest sentit, la presidenta del BCE s’ha compromès a millorar la comunicació amb els ciutadans europeus, que encara perceben l’encariment dels productes. Lagarde també ha demanat a la UE més recursos per a formació financera i l’avisa que s’està “quedant enrere” respecte d’altres jurisdiccions.