Grifols ha tancat el tercer trimestre de l’any amb uns resultats que consoliden el bon camí que ha recorregut la multinacional catalana aquest 2025. Els comptes presentats aquests dimarts mostren tres trimestres seguits de beneficis amb una activitat estable en el segment de biopharma de la companyia. Els analistes apunten que les dades que s’han conegut mostren que el funcionament de la companyia va “en funció del previst” per a aquest exercici. “Aquest tren no s’està descarrilant”, assegura Xavier Brun, head of equity de TREA Capital, sobre el rumb que està seguint Grifols aquest any.
En el tancament de mercat, Grifols ha remès un comunicat a la CNMV que entre juliol i setembre ha obtingut uns beneficis de 127 milions d’euros. Una xifra que ha augmentat fins als 304 milions en l’acumulat dels primers nou mesos de l’any, el que representa un increment del 245% respecte al mateix període de l’any anterior. Des de la multinacional catalana apunten que els ingressos han estat motivats principalment “gràcies al negoci de biopharma”, que han augmentat un 9,1%. En aquest sentit, apunten que la franquícia d’immunoglobulines ha estat “el principal motor de creixement”. A més, la formulació subcutània ha mantingut també una “trajectòria ascendent”.
Generació de caixa robusta
Aquest increment en els ingressos que ha vist l’empresa catalana, juntament amb una reducció de costos, permet augmentar els marges. “Més vendes, al final es tradueix en uns marges més grans, el que significa més caixa”, apunta Brun. De fet, la generació de caixa, la variable més observada pels analistes des de la crisi generada pel fons Gotham City Research, també ha millorat. Segons les dades presentades per la companyia, el flux de caixa ha arribat als 203 milions d’euros el tercer trimestre, i asseguren que continuen “enfortint” aquesta generació de flux. A més, el director financer de la companyia, Rahul Srinivasan, ha afegit que s’està creant un “progrés tangible” en aquesta qüestió, un procés que “ha requerit una coordinació i un esforç disciplinat per part de tot l’equip de Grifols”, ha apuntat.
En aquest sentit, Brun considera que la recuperació dels exercicis anteriors “ja s’ha assolit”. “Ja fa temps que des de la gestió de l’empresa ho apunten, i ara els números recolzen que el pitjor moment ja ha passat”, afirma.
Millora de previsions en els ingressos
El conseller delegat de Grifols, Nacho Abia, ha celebrat que la companyia “manté el seu dinamisme” en línia amb el pla de creació de valor. A més, ha afegit que la demanda subjacent continua sent “sòlida” i la dinàmica del mercat “estable”, el que permet a la companyia avançar en les seves prioritats clau. “El pitjor moment que va ser del que va alertar Gotham, quan estaven invertint en els centres productius”, afirma Brun, que afegeix que la gestió de la companyia han marcat un bon camí.
Amb aquests resultats favorables, des de la direcció financera s’han millorat les previsions d’ingressos que tindrà la companyia per aquest 2025. Tal com ha explicat Srinivasan en una trucada amb inversors aquesta tarda, aquestes expectatives han augmentat fins als 7.600 milions per al tancament de l’any.