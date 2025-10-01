La comissió d’estratègia de Grifols neix amb el suport dels minoritaris

Grifols continua la reforma orgànica que ha portat a terme d’ençà de l’entrada de l’actual conseller delegat, Nacho Abia. La companyia ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors que crearà una comissió d’estratègia per “assistir el consell i formular-ho propostes sobre iniciatives i desenvolupaments estratègics”. El nou òrgan donarà especial protagonisme a la família: en formaran part els dos ex-coCEOs, Víctor Grifols Deu i Raimon Grifols Roura; així com l’advocat Tomás Dagá, un dels aliats més pròxims als fundadors. Al capdavant, però, hi haurà la presidenta de la multinacional, Anne-Catherine Berner.
El pas endavant de la companyia ha rebut el suport explícit de l’accionariat, especialment per part dels minoritaris. En una nota, l’Associació de Minoritaris de Grifols (AMG) -creada en resposta a l’ofensiva especuladora del fons Gotham City Research a principis del 2024- s’ha posicionat “a favor de la creació de la comissió d’estratègia”; i ha celebrat “la participació de la família Grifols, perquè han portat la companyia a on és avui”. Des de l’entitat celebren l’obertura de portes del consell, que els ha permès -amb especial protagonisme de la família- “conèixer en profunditat la companyia” d’ençà de la seva fundació.
Les “fal·làcies” de Gotham i el valor de l’acció
L’AMG consta entre els crítics més vocals de la conxorxa contra Grifols liderada pel fons baixista de Daniel Yu, i amb corretges de transmissió en part de la premsa de Madrid. En aquest sentit, aprofiten l’avinentesa per denunciar les “fal·làcies llançades sobre la companyia”. “Hem pogut constatar-les a temps i contrarestar el soroll”, celebren els inversors. Ho fan amb la multinacional catalana estable per sobre dels 12 euros l’acció, a anys llum dels mínims a què va caure enmig de la crisi de Gotham, quan els drets de vot van flirtejar amb els 7 euros. “Reafirmem el valor intrínsec que hem defensat des dels moments de l’atac de Gotham, que ara enfronta greus responsabilitats per manifestar que les accions valien zero”, reblen els menudistes.
En els darrers mesos, l’associació ha sostingut uns càlculs molt més falaguers que els que fa el mercat respecte del valor de Grifols. A parer seu, els fonamentals de la farmacèutica catalana justificarien un valor dels títols superior als 20 euros, molt per sobre del preu actual i de les projeccions dels analistes, que col·loquen el sostre objectiu als volts dels 16 euros. Per fer-ho, s’han trobat amb l’analista Xavier Brun, cap d’Equity de la gestora d’inversió Trea Asset Management. Brun, en línia amb l’anàlisi dels accionistes, sosté que el negoci de la catalana encara cursos amb moltes possibilitats de millora. En primer lloc, el cost de la matèria primera -el plasma- s’ha anat rebaixant en els últims anys, fet que es notarà al balanç de la multinacional ja aquest 2025. Això, combinat amb el creixement de diverses línies de negoci i l’estabilització reguladora a la Xina “permeten millorar la caixa generada, portant l’endeutament a zones més còmodes”. Així, Grifols estaria en posició de millorar el benefici i l’Ebitda, però també de retallar el passiu, un dels grans greuges vistos pel mercat d’ençà de l’atac de Gotham. Tot plegat, arran d’una generació de caixa positiva, que ja s’ha començat a notar en el primer semestre de l’any i que, d’acord amb la directiva, serà encara més intensa en la segona meitat. Amb això, Brun fonamenta una valoració similar a la de l’AMG. “Tot el que s’exposa hauria de portar el valor a cotitzar a prop dels seus múltiples històrics (12/15x Ebitda). És a dir, amb les dades actuals, la cotització hauria d’estar més a prop dels 20-30 euros que no pas als 12” actuals.