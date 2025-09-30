El Sabadell respon al dividend de BBVA amb 150 milions més per als accionistes

Resposta ràpida del Banc Sabadell a la darrera ofensiva del BBVA. Menys de 24 hores després que el banc basc anunciés el dividend més elevat de la seva història per atraure els accionistes catalans a la seva OPA hostil, el consell d’administració vallesà ha elevat la remuneració als accionistes per al 2025 en 150 milions d’euros, fins als 1.450 milions. En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, els directius del Sabadell celebren la “positiva evolució del negoci, els resultats i la generació de capital” prevista per als resultats del tercer trimestre, que es faran públics el 13 de novembre. “L’evolució comercial i financera del Sabadell avancen en línia amb o millor del pressupostat per a l’exercici”, insisteix el document remès al regulador borsari.
D’aquesta manera, la distribució del segon dividend serà per un import de 7 cèntims d’euro bruts, que s’afegeixen al primer dividend a compte dels resultats de l’exercici actual.
Per altra banda, el Banc Sabadell ha assegurat que s’ha avançat als resultats perquè l’OPA del BBVA li ha canviat el calendari. Des del banc català consideren que els seus accionistes han de disposar de “la informació més actualitzada possible” a l’hora de prendre la seva decisió pel que fa a l’oferta del banc basc, que finalitza el seu període d’acceptació el 10 d’octubre.
Capacitat per “superar recurrentment els objectius”
Des del banc vallesà es considera que l’ampliació d’aquesta remuneració als accionistes “torna a evidenciar” la capacitat de l’entitat de “superar recurrentment els objectius financers establerts i la seva guidance al mercat”. També afegeixen que el model de negoci del Sabadell “té capacitat de generar capital de manera orgànica” i de convertir aquest capital en remuneració per l’accionista.
En el comunicat del Sabadell d’aquest dimarts, actualitzen el benefici net atribuïble a l’acumulat d’agost de 2025, que arriba fins als 1.262 milions d’euros i suposa una millora interanual de l’11%. A més, han destacat que el crèdit viu de l’entitat creix a un ritme del 6,4% i els recursos totals de clients ho fan en un 7,3% en comparació amb l’agost del 2024.
L’entitat també destaca les bones dades en la ràtio de capital que se situa en un 13,70% l’agost de 2025, per refermar la idea que l’entitat ha vist una evolució positiva durant aquest període.
Aquestes retribucions als accionistes es faran a través de pagaments en dividends en efectiu i a través de la recompra d’accions.