El BBVA anuncia un nou dividend per salvar l’OPA al Sabadell

El BBVA continua accelerant la seva ofensiva sobre el Banc Sabadell. El consell d’administració del banc basc ha anunciat el pagament d’un dividend de 32 cèntims bruts per acció, que preveu executar el pròxim 7 de novembre. Tindrien dret a rebre la remuneració tots aquells accionistes que formin part del capital del banc basc abans del 5 de novembre. Amb aquest moviment, el president Carlos Torres i el seu equip busquen contrarestar el forat que quedaria a les butxaques dels inversors vallesans pel dividend perdut corresponent a la venda de la filial britànica de la companyia, TSB; d’uns 50 cèntims per acció.
Es tracta d’una accelerada important respecte dels seus dividends habituals, un 10% respecte de la remuneració als accionistes que els directius de la Vela van llançar el 2024. D’aquesta manera, Torres busca engrescar els inversors catalans, especialment els minoritaris, que veuen encara molt llunyà el valor de l’oferta que plantegen des de Bilbao. Ho fa, a més, a només 12 dies de la fi del període d’acceptació, i amb la prima en un humil 2%, que molts accionistes del banc català veuen més que insuficient per acudir a l’OPA.
Batzegada a la segona OPA
El calendari de la remuneració serveix també per contrarestar l’estratègia que ha seguit el Banc Sabadell per via del seu primer directiu, César González-Bueno; que ha instat els seus accionistes a “esperar a la segona OPA si volen vendre”, en referència a la palanca del 30% que podria activar encara el BBVA. El nou dividend del Banc de Bilbao el cobrarien només els inversors que hagin adquirit les seves accions entre el 4 i el 5 de novembre. Per tant, només estaria disponible per als accionistes del Sabadell que vagin a la primera convocatòria de l’oferta hostil; i no als que esperin a una hipotètica segona ronda.
A l’espera del Sabadell
Tot plegat arriba mentre el mercat encara espera la resposta del Banc Sabadell a la nova oferta del BBVA. El consell d’administració vallesà ha esgotat el termini per emetre una recomanació respecte del darrer bescanvi plantejat per la Vela -4,8376 accions del Sabadell per cadascuna del BBVA; eliminant el component en efectiu per deslliurar l’accionariat català d’impostos a la plusvàlua-. El límit marcat pel decret d’OPAs és dimarts, quan s’espera que la directiva que capitanegen González-Bueno i Oliu llanci la seva darrera resposta a l’operació. Tots els ulls del mercat estan posats sobre el milionari mexicà David Martínez Guzmán, l’únic accionista rellevant amb un seient al consell. En el primer acord, Martínez es va abstenir, però va especificar el seu suport a les tesis d’Oliu. Queda per veure si els canvis en l’oferta i el nou dividend són suficients per fer-lo canviar de parer.