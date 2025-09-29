MónEconomia
El BBVA anuncia un nou dividend per salvar l’OPA al Sabadell
Alberto Prieto
Alberto Prieto
29/09/2025 20:28

El BBVA continua accelerant la seva ofensiva sobre el Banc Sabadell. El consell d’administració del banc basc ha anunciat el pagament d’un dividend de 32 cèntims bruts per acció, que preveu executar el pròxim 7 de novembre. Tindrien dret a rebre la remuneració tots aquells accionistes que formin part del capital del banc basc abans del 5 de novembre. Amb aquest moviment, el president Carlos Torres i el seu equip busquen contrarestar el forat que quedaria a les butxaques dels inversors vallesans pel dividend perdut corresponent a la venda de la filial britànica de la companyia, TSB; d’uns 50 cèntims per acció.

Es tracta d’una accelerada important respecte dels seus dividends habituals, un 10% respecte de la remuneració als accionistes que els directius de la Vela van llançar el 2024. D’aquesta manera, Torres busca engrescar els inversors catalans, especialment els minoritaris, que veuen encara molt llunyà el valor de l’oferta que plantegen des de Bilbao. Ho fa, a més, a només 12 dies de la fi del període d’acceptació, i amb la prima en un humil 2%, que molts accionistes del banc català veuen més que insuficient per acudir a l’OPA.

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, atenent els mitjans després del rebuig a l'OPA del BBVA / Banc Sabadell
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, atenent els mitjans després del rebuig a l’OPA del BBVA / Banc Sabadell

Batzegada a la segona OPA

El calendari de la remuneració serveix també per contrarestar l’estratègia que ha seguit el Banc Sabadell per via del seu primer directiu, César González-Bueno; que ha instat els seus accionistes a “esperar a la segona OPA si volen vendre”, en referència a la palanca del 30% que podria activar encara el BBVA. El nou dividend del Banc de Bilbao el cobrarien només els inversors que hagin adquirit les seves accions entre el 4 i el 5 de novembre. Per tant, només estaria disponible per als accionistes del Sabadell que vagin a la primera convocatòria de l’oferta hostil; i no als que esperin a una hipotètica segona ronda.

A l’espera del Sabadell

Tot plegat arriba mentre el mercat encara espera la resposta del Banc Sabadell a la nova oferta del BBVA. El consell d’administració vallesà ha esgotat el termini per emetre una recomanació respecte del darrer bescanvi plantejat per la Vela -4,8376 accions del Sabadell per cadascuna del BBVA; eliminant el component en efectiu per deslliurar l’accionariat català d’impostos a la plusvàlua-. El límit marcat pel decret d’OPAs és dimarts, quan s’espera que la directiva que capitanegen González-Bueno i Oliu llanci la seva darrera resposta a l’operació. Tots els ulls del mercat estan posats sobre el milionari mexicà David Martínez Guzmán, l’únic accionista rellevant amb un seient al consell. En el primer acord, Martínez es va abstenir, però va especificar el seu suport a les tesis d’Oliu. Queda per veure si els canvis en l’oferta i el nou dividend són suficients per fer-lo canviar de parer.

Més notícies
Notícia: Les agències de viatges auguren un repunt de les reserves aquesta tardor
Comparteix
Les empreses turístiques fan un balanç "molt positiu" de la temprada d'estiu
Notícia: Trump anuncia aranzels del 100% a les pel·lícules produïdes fora dels EUA
Comparteix
El president nord-americà considera que alguns països han "robat" la indústria cinematogràfica als Estats Units
Notícia: BNEW es reivindica com a motor de canvi en una &#8220;economia interconnectada&#8221;
Comparteix
La sisena edició del congrés de nova economia del Consorci de la Zona Franca de Barcelona obre les portes per "abordar els reptes de la nova economia"
Notícia: Parlem adquireix l&#8217;operador vallesà BlauFibra
Comparteix
El grup català té un model de creixement mixt basat en l’adquisició d’operadores rendibles i la captació orgànica de clients

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa