El BBVA anuncia un nuevo dividendo para salvar la OPA al Sabadell

El BBVA continúa acelerando su ofensiva sobre el Banco Sabadell. El consejo de administración del banco vasco ha anunciado el pago de un dividendo de 32 céntimos brutos por acción, que prevé ejecutar el próximo 7 de noviembre. Tendrían derecho a recibir la remuneración todos aquellos accionistas que formen parte del capital del banco vasco antes del 5 de noviembre. Con este movimiento, el presidente Carlos Torres y su equipo buscan contrarrestar el vacío que quedaría en los bolsillos de los inversores vallesanos por el dividendo perdido correspondiente a la venta de la filial británica de la compañía, TSB; de unos 50 céntimos por acción.

Se trata de una aceleración importante respecto a sus dividendos habituales, un 10% respecto a la remuneración a los accionistas que los directivos de la Vela lanzaron en 2024. De esta manera, Torres busca animar a los inversores catalanes, especialmente los minoritarios, que ven todavía muy lejano el valor de la oferta que plantean desde Bilbao. Lo hace, además, a solo 12 días del fin del periodo de aceptación, y con la prima en un humilde 2%, que muchos accionistas del banco catalán ven más que insuficiente para acudir a la OPA.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, atendiendo a los medios tras el rechazo a la OPA del BBVA / Banco Sabadell

Sacudida a la segunda OPA

El calendario de la remuneración sirve también para contrarrestar la estrategia que ha seguido el Banco Sabadell por vía de su primer directivo, César González-Bueno; que ha instado a sus accionistas a «esperar a la segunda OPA si quieren vender», en referencia a la palanca del 30% que podría activar aún el BBVA. El nuevo dividendo del Banco de Bilbao lo cobrarían solo los inversores que hayan adquirido sus acciones entre el 4 y el 5 de noviembre. Por tanto, solo estaría disponible para los accionistas del Sabadell que acudan a la primera convocatoria de la oferta hostil; y no a los que esperen a una hipotética segunda ronda.

A la espera del Sabadell

Todo esto llega mientras el mercado aún espera la respuesta del Banco Sabadell a la nueva oferta del BBVA. El consejo de administración vallesano ha agotado el plazo para emitir una recomendación respecto al último intercambio planteado por la Vela -4,8376 acciones del Sabadell por cada una del BBVA; eliminando el componente en efectivo para liberar a los accionistas catalanes de impuestos sobre la plusvalía-. El límite marcado por el decreto de OPAs es el martes, cuando se espera que la directiva que lideran González-Bueno y Oliu lance su última respuesta a la operación. Todas las miradas del mercado están puestas sobre el millonario mexicano David Martínez Guzmán, el único accionista relevante con un asiento en el consejo. En el primer acuerdo, Martínez se abstuvo, pero especificó su apoyo a las tesis de Oliu. Queda por ver si los cambios en la oferta y el nuevo dividendo son suficientes para hacerle cambiar de opinión.