El grup Parlem ha anunciat l’adquisició de l’operador vallesà Blaufibra, una companyia implantada a diversos municipis del Vallès Oriental i Occidental. L’operació, de la qual no ha transcendit el preu, forma part de l’estratègia d’expansió territorial del grup català, que té un model de creixement mixt que combina l’adquisició d’operadores rendibles i la captació orgànica de nous clients.
L’adquisició de Blaufibra permet a Parlem integrar més de 4.000 clients i 6.000 unitats immobiliàries cablejades amb fibra pròpia. D’aquests, més de 1.700 clients de fibra òptica, 1.800 de mòbil i 550 de serveis complementaris. L’ampliació de la infraestructura també “reforça la capacitat de servei del grup tant en l’àmbit residencial com empresarial, i permet millorar la cobertura i la qualitat a tota la zona del Vallès”, explica la companyia.
“Aquesta adquisició reforça la nostra estratègia d’expansió a través d’operadores que comparteixen els nostres valors. Amb BlauFibra ampliem la nostra presència al Vallès i continuem promovent un model basat en la proximitat, la qualitat i el compromís amb el país”, ha explicat el CEO de Grup Parlem, Xavier Capellades.
Parlem compleix previsions el 2024
El grup Parlem va tancar l’exercici del 2024 amb uns resultats que confirmen la bona evolució del negoci i el compliment dels objectius estratègics que s’havia marcat. La companyia va facturar 49,7 milions d’euros l’any passat, un 9,5% més que el 2023, i va obtenir un resultat brut d’explotació (ebitda) recurrent de 5,5 milions, un 80% més que l’any anterior. Els resultats, auditats per Deloitte, confirmes les dades avançades el passat mes de gener. A més, per primera vegada el grup ha registrat un flux de caixa operatiu positiu de gairebé 900.000 euros. En els dos últims anys, la facturació de Parlem s’ha disparat un 49% i ha passat d’ingressar 33,4 milions el 2022 a 49,7 milions el 2024, mentre que l’ebitda ha passat de -1,9 milions a 5,5 milions en dos exercicis.