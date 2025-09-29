MónEconomia
Parlem adquireix l’operador vallesà BlauFibra
Xavi Fernández de Castro
29/09/2025 14:57

El grup Parlem ha anunciat l’adquisició de l’operador vallesà Blaufibra, una companyia implantada a diversos municipis del Vallès Oriental i Occidental. L’operació, de la qual no ha transcendit el preu, forma part de l’estratègia d’expansió territorial del grup català, que té un model de creixement mixt que combina l’adquisició d’operadores rendibles i la captació orgànica de nous clients.

L’adquisició de Blaufibra permet a Parlem integrar més de 4.000 clients i 6.000 unitats immobiliàries cablejades amb fibra pròpia. D’aquests, més de 1.700 clients de fibra òptica, 1.800 de mòbil i 550 de serveis complementaris. L’ampliació de la infraestructura també “reforça la capacitat de servei del grup tant en l’àmbit residencial com empresarial, i permet millorar la cobertura i la qualitat a tota la zona del Vallès”, explica la companyia.

“Aquesta adquisició reforça la nostra estratègia d’expansió a través d’operadores que comparteixen els nostres valors. Amb BlauFibra ampliem la nostra presència al Vallès i continuem promovent un model basat en la proximitat, la qualitat i el compromís amb el país”, ha explicat el CEO de Grup Parlem, Xavier Capellades.

Una sala de reunions de Parlem a les antigues oficines del 22@ / ACN

Parlem compleix previsions el 2024

El grup Parlem va tancar l’exercici del 2024 amb uns resultats que confirmen la bona evolució del negoci i el compliment dels objectius estratègics que s’havia marcat. La companyia va facturar 49,7 milions d’euros l’any passat, un 9,5% més que el 2023, i va obtenir un resultat brut d’explotació (ebitda) recurrent de 5,5 milions, un 80% més que l’any anterior. Els resultats, auditats per Deloitte, confirmes les dades avançades el passat mes de gener. A més, per primera vegada el grup ha registrat un flux de caixa operatiu positiu de gairebé 900.000 euros. En els dos últims anys, la facturació de Parlem s’ha disparat un 49% i ha passat d’ingressar 33,4 milions el 2022 a 49,7 milions el 2024, mentre que l’ebitda ha passat de -1,9 milions a 5,5 milions en dos exercicis.

