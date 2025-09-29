BNEW es reivindica com a motor de canvi en una “economia interconnectada”

La Barcelona New Economy Week obre les portes un any més com a altaveu de les noves vies del món del negoci. El congrés, que s’ha inaugurat aquest mateix dilluns i s’estendrà fins al pròxim dijous, serà la llar de més d’un centenar d’empreses emergents, més de 300 speakers i assistents d’una vuitantena de països preparats per “abordar les claus i els reptes que ens planteja la nova economia. Durant les primeres jornades, el festival versarà sobre el talent, la mobilitat i la sostenibilitat; i portarà a l’edifici DFactory, epicentre de les presentacions, els millors experts en les matèries. A partir de dimecres, el focus virarà cap a l’aviació, el sector de la salut i la indústria digital. En total, 66 sessions amb més de 100 hores de contingut per tractar les tortuositats de les branques de l’economia en transformació.
En la inauguració de les jornades, que ha omplert fins la bandera l’auditori de l’edifici emblemàtic del Consorci, la directora general, Blanca Sorigué, ha celebrat el paper de BNEW “per connectar sectors, persones i territoris”. “Vivim en una economia global i interconnectada, on la col·laboració i l’intercanvi d’idees són fonamentals per avançar. per això, BNEW és molt més que un esdeveniment, és un punt de trobada per a empreses, startups, institucions i professionals que volen liderar el canvi”, ha enumerat la dirigent empresarial. Per la seva banda, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha elevat el congrés a l’escala d’una “expressió d’optimisme, de confiança en nosaltres mateixos com a país”. Rull ha recordat que la setmana de la nova economia va “néixer per ser capaços d’entendre les palanques que mouen el món”; totes elles amb molta penetració a Catalunya. El Principat, a ulls del president, “ha sabut entendre els tres canvis de paradigma: de l’analògic al digital, del tangible a l’intangible i del lineal al circular.
En un sentit similar, el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha lloat el congrés pel seu rol a revelar “cap a on ha d’anar l’economia” del país. Per la seva banda, la tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha destacat la tasca de les empreses participants a aportar certeses econòmiques en “una societat en què la incertesa s’ha convertit en un dels elements més habituals”. El model econòmic amb què experimenta la BNEW, sosté Gil, garanteix “l’ocupació de qualitat, una millora en la competitivitat de les empreses, la diversificació de l’economia i la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica”.
El talent mana a la nova economia
Durant la jornada inaugural del BNEW, les empreses assistents han detallat els nous reptes pel que fa als recursos humans que plantegen les transformacions econòmiques. La transformació digital i la transició cap a noves prioritats de negoci ha forçat a moltes companyies a virar les seves estratègies de contractació. Així ho han explicat directors de Recursos Humans d’empreses de la mida de Carrefour, el grup hoteler Barceló o l’energètica Acciona, que han “compartit estratègies per aconseguir equips més diversos, inclusius i sostenibles”. Tot i aquest nou paradigma, Catalunya és capaç d’accelerar al ritme que reclama el mercat. Així ho han constatat representants d’entitats com la Mobile World Capital, la Fundació Barcelona FP o el mateix Consorci, que han detallat els itineraris dels més de 80.000 joves que han passat pels seus programes i iniciatives.
Nous sectors
Les primeres hores del BNEW també han servit per concretar alguns dels projectes estratègics de l’organització. Entre ells, s’ha destacat el rol de la mobilitat “compartida, connectada i autònoma” en la nova economia. També s’ha emfatitzat la necessitat d’una transició cap al transport sostenible, amb l’objectiu de reduir les emissions provocades per la mobilitat en un 19% abans de l’any 2030. Per assolir-ho, prenen importància les infraestructures elèctriques, imprescindibles per democratitzar l’accés a la connexió per a les alternatives de mobilitat verda.
Un altre sector imprescindible per imaginar una societat i una economia més sostenible és l’alimentació. A la branca BNEW Sustainability, s’han reunit diversos experts en la producció d’aliments de manera sostenible, amb noves tecnologies del sector agrícola que “permeten l’optimització de recursos limitats” en un moment d’elevades pressions del consum.