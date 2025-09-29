Les agències de viatges han tancat l’estiu amb un bon regust de boca gràcies a un repunt d’entre el 5% i el 15% de reserves en comparació amb l’estiu del 2024. Una tendència que confien que es repeteixi de cara a la tardor, amb un increment similar del nombre de reserves. Les companyies reunides al 25 Fòrum de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzada (ACAVe), després de fer un balanç “molt positiu” de la temporada d’estiu, confien que l’últim tram de l’any també sigui igual de positiu. I, si pot ser, encara millor. A escala internacional, segons les dades facilitades per les companyies, els viatgers espanyols s’han decantat aquest estiu pels països asiàtics, com la Xina, Japó, Vietnam o Tailàndia, seguit pels països d’Amèrica del Sud, d’Àfrica i les costes i illes del Mediterrani. En aquest sentit, però, totes les companyies han constatat un retrocés dels viatges als Estats Units.
Dins l’estat, d’acord amb les mateixes dades, les destinacions que han registrat més vendes aquest estiu per part dels viatgers espanyols han estat, les Illes Canàries, les Balears i les costes de Catalunya. A diferència d’altres anys, enguany també ha crescut la presència turística a les autonomies de la costa atlàntica, com ara el País Basc, Astúries, Cantàbria o Galícia. Des de l’associació defensen que aquests destins han guanyat pes a causa del canvi de les temperatures, ja que consideren que és un clima més atractiu per al turisme. Malgrat el repunt de les reserves de les agències de viatges, des del sector també apunten que enguany ha disminuït el consum en restauració.
Barcelona, entre els destins més escollits pel turisme
Segons les dades registrades per les diferents companyies, la major part del turisme internacional, generalment provinents del Regne Unit -que encapçalen el rànquing de visitants estrangers-, han triat destinacions urbanes com Barcelona i Madrid, així com destinacions de costa com Catalunya, Andalusia, les Balears i les Canàries. Preguntats per si preveuen un canvi de tendència del sector de cara als pròxims anys, un 22% de les companyies enquestades creu que no es produeixi cap canvi i auguren un bon rumb per al sector. Ara bé, un altre 18% matisa que, malgrat que el creixement es mantindrà les temporades vinents, sí que s’està registrant una lleugera baixada en la durada dels viatges.