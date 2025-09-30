El consell del Sabadell rebutja sense unanimitat el nou preu de l’OPA

Mala maror al consell d’administració del Banc Sabadell. L’òrgan de govern del banc català torna a rebutjar l’OPA hostil del BBVA després del canvi de preu comunicat la passada setmana. Ho fa, això sí, sense la unanimitat que havia assolit en la seva anterior reunió. El magnat mexicà David Martínez Guzmán, propietari de prop del 3,9% dels drets de vot, es desmarca de la posició del president, Josep Oliu, i el conseller delegat, César González-Bueno, i anuncia que accedirà a les condicions que proposa la Vela. Així consta en un informe remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors després de la reunió dels dirigents bancaris celebrada aquest mateix dimarts, hores abans del venciment del termini per respondre al darrer abordatge del Banc de Bilbao.
L’informe del consell manté el mateix llenguatge contundent contra l’OPA que ha caracteritzat les intervencions d’Oliu i González-Bueno en les darreres setmanes. Segons l’anàlisi dels consellers, l’oferta “infravalora molt significativament el Banc Sabadell com a entitat independent”; i no té en compte les alces en l’activitat projectades en el pla estratègic fins al 2027. L’entitat apunta a diverses magnituds per demostrar la distància amb la valoració basca: des del múltiple de preu sobre el valor tangible fins a la rendibilitat sobre fons, asseguren que “el valor del Sabadell es troba un 26% per sobre del preu de l’oferta”. És a dir, a parer seu, el BBVA hauria de millorar 26 punts percentuals la seva proposta per igualar el potencial del Sabadell, “tot això abans de considerar la prima que, si s’escau, hauria d’afegir-s’hi”. En aquesta ocasió, apunten, la plusvàlua política hauria de ser del 40%. Sobre aquestes xifres, l’OPA es trobaria a anys llum d’una avaluació correcta.
A més, de cara a l’accionariat, el consell assegura que el Sabadell en solitari té “una millor capacitat de distribució de capital” als seus accionistes, malgrat que el seu objectiu de capital sigui superior -el banc català conserva el 13% CET1, mentre que el BBVA només estableix el 12%-. El 2024, recorden el capital generat per a distribució va ser cinc punts superior al del banc basc -un 14% pel 9% que va poder remunerar la Vela-; i aquesta tendència s’hauria de mantenir durant els pròxims anys. D’aquesta manera, i amb les condicions actuals, els inversors vallesans que accedeixin a les condicions de l’OPA podrien percebre “entre un 21 i un 28% menys” respecte de les seves inversions que si es mantenen a les files sabadellenques.
Entre aquestes distàncies, el Sabadell compta el dividend anunciat el passat dilluns pel BBVA, de 32 cèntims bruts per acció. El consell constata, com ja ha avançat Món Economia, que la remuneració per cada acció del banc català és, de fet, menor que la que ha ofert l’entitat aquest estiu. Aplicant l’equació de bescanvi -4,8376 títols vallesans per cadascun de basc-, el guany per unitat serà de 6,6 cèntims, per sota dels 7 cèntims que van generar els drets de vot del Sabadell a finals d’agost. Així, sosté el consell, “el preu ofert és insuficient”, i “la remuneració prevista als accionistes és clarament superior al que percebrien amb l’oferta”.
El gir de Guzmán
L’accelerada dels fonamentals del Sabadell no ha estat suficient per mantenir en les files catalanes l’únic accionista rellevant que compta amb un seient al consell, el mexicà David Martínez Guzmán. En la darrera reunió, cal recordar, Martínez va permetre la unanimitat amb una abstenció, i va puntualitzar que compartia les preocupacions d’Oliu i González-Bueno respecte del valor de l’OPA. En aquesta ocasió, i amb la millora del preu, el magnat ha anunciat que “participarà en l’oferta presentada per BBVA”. “Considero que la futura consolidació a l’Estat de totes dues institucions donarà lloc a una entitat encara més competitiva”, assegura en la seva anotació particular. De fet, treu ferro a les queixes dels accionistes vallesans, i defensa que “el preu de l’OPA és secundari als beneficis estratègics de la integració de les entitats a llarg termini”.
Al seu comunicat, recollit a l’informe, ha reservat també unes línies per propinar una batzegada al govern espanyol per la seva ingerència en l’operació. Martínez, conegut liberal econòmic amb estudis als Estats Units, “estima que la interferència política exercida ha afectat negativament la contraprestació de l’oferta”. És a dir, considera que, sense les condicions imposades per la Moncloa, l’OPA sí que seria rendible.
Caldrà veure quin és l’efecte del moviment de Guzmán en la resta de grans accionistes. Part del mercat el veu com una sort de proxy del capital institucional i els fons d’inversió que formen part del Sabadell. En tal cas, es faria bona la predicció de Carlos Torres, que, en una entrevista el passat cap de setmana amb l’agència EFE, augurava que els rellevants “donarien un suport generalitzat” a les condicions del BBVA; precisament a la cerca de la consolidació que reivindica el conseller dominical.
Els analistes, contra l’OPA
L’informe recull, a més, les consideracions de diversos analistes internacionals. En concret, els annexos afegeixen les opinions sobre les condicions actuals de l’OPA de Goldman Sachs, Morgan Stanley i Evercore, tots ells crítics amb el preu que ha proposat el Sabadell. Els tres estudis coincideixen a apuntar que el bescanvi “és inadequat des del punt de vista financer per als titulars de les accions de la companyia”. Així, aquestes tres firmes s’afegeixen a l’opinió de la majoria d’observadors externs del mercat, que -com el consell del Sabadell- posen distància entre l’equació de la Vela i el valor potencial del Sabadell. El preu implícit que atorga el fullet als títols catalans, a tancament de mercat del passat dilluns, és de 3,36 euros, molt lluny dels 3,55 que observen els analistes de CaixaBank BPI; i encara més dels 3,9 dels experts d’Alantra.