ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, ha celebrat 40 anys d’activitat, on ha pogut contribuir a crear i mantenir més de 250.000 llocs de treball, a més de facilitar el creixement de les empreses catalanes amb l’impuls a la innovació i l’estratègia empresarial. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha posat en valor aquests anys de l’agència en un acte de celebració aquest dimarts al Museu Nacional d’Art de Catalunya, que ha reunit empreses i entitats catalanes.
Durant aquests anys, Sàmper ha destacat l’acompanyament d’ACCIÓ a més de 375.000 projectes empresarials que han mobilitzat més de 28.000 milions d’euros d’inversió privada.
En l’acte d’aquest dimarts també s’ha repassat com ha evolucionat el teixit empresarial català en les últimes quatre dècades, exposant casos d’empreses catalanes pioneres en els seus àmbits i que conformen casos d’èxit, com ara Simon, Liquats Vegetals, The Blue Box o Fractus.
La internacionalització de les empreses catalanes
Des d’ACCIÓ es destaquen els 40 anys de trajectòria de l’agència en els quals han donat suport a les empreses del país, adaptant-se a les necessitats del teixit empresarial català. En aquestes quatre dècades també han volgut contribuir a la internacionalització de les companyies catalanes i d’obertura de les seves filials a l’estranger. En aquest procés també s’ha consolidat l’obertura d’oficines exteriors de l’agència, que es va iniciar l’any 1988 a ciutats com Tòquio, Nova York, Brussel·les i San Francisco; a més de l’impuls a la Setmana de la Internacionalització.
A més, des d’Empresa i Treball també destaquen les línies d’ajuts que s’han impulsat durant aquests anys, com les que han anat específicament destinades a la recerca i la innovació tecnològica. En aquests anys, les línies d’R+D són una aposta per la investigació en projectes empresarials que han mobilitzat més de 300 milions d’euros des de 2007 en més de 800 projectes.