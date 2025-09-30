ACCIÓ, la Agencia para la Competitividad de la Empresa del Departamento de Empresa y Trabajo, ha celebrado 40 años de actividad, en los que ha podido contribuir a crear y mantener más de 250.000 empleos, además de facilitar el crecimiento de las empresas catalanas impulsando la innovación y la estrategia empresarial. El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, destacó estos años de la agencia en un acto de celebración este martes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que reunió a empresas y entidades catalanas.

Durante estos años, Sàmper ha destacado el acompañamiento de ACCIÓ a más de 375.000 proyectos empresariales que han movilizado más de 28.000 millones de euros en inversión privada.

En el acto de este martes también se repasó cómo ha evolucionado el tejido empresarial catalán en las últimas cuatro décadas, exponiendo casos de empresas catalanas pioneras en sus ámbitos y que constituyen casos de éxito, como Simon, Liquats Vegetals, The Blue Box o Fractus.

El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en una rueda de prensa en mayo / ACN

La internacionalización de las empresas catalanas

Desde ACCIÓ se destacan los 40 años de trayectoria de la agencia en los que han apoyado a las empresas del país, adaptándose a las necesidades del tejido empresarial catalán. En estas cuatro décadas también han querido contribuir a la internacionalización de las compañías catalanas y a la apertura de sus filiales en el extranjero. En este proceso también se ha consolidado la apertura de oficinas exteriores de la agencia, que se inició en 1988 en ciudades como Tokio, Nueva York, Bruselas y San Francisco; además del impulso a la Semana de la Internacionalización.

Además, desde Empresa y Trabajo también destacan las líneas de ayudas que se han impulsado durante estos años, como las que han ido específicamente destinadas a la investigación y la innovación tecnológica. En estos años, las líneas de I+D son una apuesta por la investigación en proyectos empresariales que han movilizado más de 300 millones de euros desde 2007 en más de 800 proyectos.