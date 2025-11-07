Grifols segueix gaudint d’una bona ratxa i després d’incrementar un 245% els beneficis fins al tercer trimestre ara és l’agència de qualificació creditícia Fitch Ratings qui ha portat bones notícies a l’empresa catalana. Concretament, Fitch ha confirmat la qualificació d’emissor a llarg termini a B+ i ha elevat la qualificació sènior garantida de BB- a BB. L’agència de qualificació ha volgut destacar la “millora continua” de la farmacèutica catalana en el seu rendiment financer i el rendiment operatiu.
Per la seva banda, Grifols ha rebut amb els braços oberts la notícia i ha celebrat aquests canvis en la qualificació de la companyia catalana i han volgut destacar que les lloances de Fitch són el reflex del “sòlid perfil de risc empresarial”. En declaracions recollides per l’ACN el conseller delegat de la farmacèutica catalana ha volgut destacar que Grifols rep aquestes millores de la qualificació gràcies a la reducció de l’endeutament i la millora del flux de caixa lliure després que l’any 2024 l’empresa catalana patís l’atac del fons baixista Gotham en el qual la farmacèutica era acusada de falsejar els comptes de l’empresa.
Un increment del 245% els beneficis fins al tercer trimestre
La multinacional catalana tanca una setmana daurada que va començar el dimarts quan van publicar els resultats de l’empresa, uns resultats en els quals es mostrava que Grifols havia obtingut un benefici net de 304 milions d’euros fins al tercer trimestre d’aquest 2024, uns beneficis que suposen un increment del 245% en comparació al mateix període l’any anterior, quan la companyia catalana només va guanyar 88 milions.
Grifols va anunciar ingressos per valor de 1.865 milions d’euros el tercer trimestre (un 9,1% més que l’any anterior), una xxifra que sumada a la de la resta de mesos implica que en l’acumulat de l’any la farmacèutica catalana ha acumulat uns ingressos de 5.542 milions (un 7,7% més) i el flux de caixa s’ha enfortit i ha augmentat la liquiditat de l’empresa fins als 1.475 milions.