Grifols sigue disfrutando de una buena racha y después de incrementar un 245% los beneficios hasta el tercer trimestre ahora es la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings quien ha traído buenas noticias a la empresa catalana. Concretamente, Fitch ha confirmado la calificación de emisor a largo plazo en B+ y ha elevado la calificación sénior garantizada de BB- a BB. La agencia de calificación ha querido destacar la «mejora continua» de la farmacéutica catalana en su rendimiento financiero y operativo.

Por su parte, Grifols ha recibido con los brazos abiertos la noticia y ha celebrado estos cambios en la calificación de la compañía catalana y han querido destacar que los elogios de Fitch son el reflejo del «sólido perfil de riesgo empresarial». En declaraciones recogidas por la ACN, el consejero delegado de la farmacéutica catalana ha querido destacar que Grifols recibe estas mejoras de la calificación gracias a la reducción del endeudamiento y la mejora del flujo de caja libre después de que en 2024 la empresa catalana sufriera el ataque del fondo bajista Gotham en el cual la farmacéutica fue acusada de falsear las cuentas de la empresa.

Un incremento del 245% en los beneficios hasta el tercer trimestre

La multinacional catalana cierra una semana dorada que comenzó el martes cuando publicaron los resultados de la empresa, unos resultados en los cuales se mostraba que Grifols había obtenido un beneficio neto de 304 millones de euros hasta el tercer trimestre de este 2024, unos beneficios que suponen un incremento del 245% en comparación al mismo período del año anterior, cuando la compañía catalana solo ganó 88 millones.

Imagen de archivo de la sede de Grifols / ACN

Grifols anunció ingresos por valor de 1.865 millones de euros el tercer trimestre (un 9,1% más que el año anterior), una cifra que sumada a la del resto de meses implica que en lo acumulado del año la farmacéutica catalana ha acumulado unos ingresos de 5.542 millones (un 7,7% más) y el flujo de caja se ha fortalecido y ha aumentado la liquidez de la empresa hasta los 1.475 millones.