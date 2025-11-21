Grifols ensopega a la borsa malgrat els bons resultats i entre recels dels accionistes

L’entorn de Grifols feia mesos que esperava la publicació dels resultats trimestrals. Tant analistes pròxims a la companyia com accionistes minoritaris assumien un tercer trimestre falaguer -encoratjats, segons fonts consultades per Món Economia, per la mateixa junta-. Sobre aquesta premissa, projectaven una nova escalada estructural del preu al mercat obert, fins als 15 euros per acció -al voltant del consens dels analistes, que es mou en cercles pels 15,50 euros-. Els pronòstics de balanç s’han complert, amb un benefici de 187 milions d’euros i prop de 1.200 milions en ingressos; i un flux de caixa de 188 milions d’euros fins al setembre. Tant la junta com el cercle intern d’inversors van celebrar les xifres. El conseller delegat, Nacho Abia, va apuntar durant la presentació que la multinacional catalana “està assolint un progrés clar en totes les nostres prioritats, gràcies a una demanda i una dinàmica de mercat estable”. Per la seva banda, el director financer, Rahul Srinavasan, va subratllar el “progrés tangible en la generació de caixa lliure”. Tots els analistes -menys Bankinter, històricament crític amb la farmacèutica– mantenen la recomanació de comprar o mantenir títols de l’empresa. I, tot i això, la borsa ha respost amb caigudes substancials: el valor de Grifols encadena un retrocés substancial, pròxim al 12%, en el darrer mes, i supera de poc el llindar dels 10 euros. Per a l’analista i head of equity de TREA Capital, Xavier Brun, la tendència borsària recent “no té cap sentit“. “La companyia està regalada”, constata en conversa amb Món Economia.
La corba de valor va contra les lectures de la immensa majoria dels experts. Segons recull el portal MarketScreener, només els observadors financers més pessimistes consideren apropiat el preu actual de les accions; mentre que les anàlisis més falagueres eleven l’objectiu per sobre dels 22 euros. Es tracta d’un objectiu que Brun ha defensat en el passat; així com ho ha fet l’Assocació d’Accionistes Minoritaris, que fa temps que argumenta que el preu dels títols hauria de voltar els 20 euros. A més, com recorda la casa d’estudis XTB, les últimes jornades han deixat “bones notícies” per a la cotitzada d’hemoderivats: el passat dimecres, l’administració federal d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) va aprovar l’ampliació de l’ús d’un dels productes de la catalana, el Thrombate III, que controla un trastorn genètic que provoca la coagulació de la sang. A més, el passat dijous, les autoritats sanitàries alemanyes van acceptar el seu tractament contra la deficiència de fibrinogen, Prufibry; i s’espera que l’austríaca i l’espanyola hi donin la benvinguda durant el 2026. “Grifols recuperarà la confiança del mercat”, analitzen els experts d’XTB, arran d’anuncis com aquests; si bé espera que “encara calen alguns trimestres de generació de caixa” per netejar la seva imatge després de la crisi provocada pel fons especulador Gotham City Research.
“Opinions, no fets”
Brun reconeix que “hi ha arguments per a una tendència negativa”, però que estan poc fonamentats en els resultats. “Són opinions, no fets”, puntualitza. Per a l’inversor, els forats que serveixen perquè els crítics rebaixin les perspectives de Grifols són l’endeutament, que roman elevat -per sobre dels 9.000 milions-; la competència al mercat del plasma, que creixerà en els pròxims anys, i les reticències del mercat respecte del tipus de canvi amb el dòlar, ja que la catalana concentra la major part del seu negoci als Estats Units.
Tot i això, assegura que la junta va adreçar aquestes preocupacions en les reunions amb analistes durant el període de resultats. Pel que fa a l’endeutament, la direcció ja va anunciar a principis del novembre que amortitzarà uns 360 milions d’euros de la seva línia de crèdit revolving, i que refinançarà un bon sènior de 740 milions d’euros amb venciment el 2027, segons va avançar el digital elEconomista. “El refinançament reduirà els costos financers, i els resultats a tancament de l’any confirmaran el camí de creixement de totes les magnituds comparables”, argumenta el president de l’Associació d’Accionistes Minoritaris, Eduardo Breña, en conversa amb aquest mitjà. Pel que fa a la competència, Brun apunta a l’alça significativa de la biofarmacèutica neerlandesa ArgenX, que també lluita pel mercat del plasma i ha assolit més de 1.100 milions en vendes fins al tercer trimestre. Tot i això, Grifols també ha reportat una alça en le vendes dels productes comparables, del 18% any a any; i la direcció argumenta que “hi ha demanda per a tothom” en el seu segment.
Desconfiança accionarial
Vistes les bones tendències internes de l’empresa, els accionistes consultats es mostren confusos. “Desconeixem per què ha baixat tant l’empresa des dels resultats, tenint en compte les recents autoritzacions”, critica Breña. “No existeix fonament perquè el sentiment de mercat sigui negatiu”, afegeix. La catalana, però, pateix l’atac de dos fons baixistes, que han apostat contra l’empresa amb força aquest mateix mes: segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Millenium International Management va agafar prop d’un 0,6% del capital en posicions en curt el dia 5 de novembre; mentre que Kintbury Capital va irrompre amb més d’un 0,8% el dia 7 d’aquest mateix mes -ambdós coneguts ja per la seva càrrega contra Grifols el 2024, en ple assatjament per part del fons de Daniel Yu-. Abans de l’entrada de Millenium, el dia de la publicació de resultats, Grifols cotitzava a 11,1 euros per acció. Des de llavors, ha perdut més d’un euro, als volts d’un 10%. Brun constata que la presència de baixistes ha afectat la confiança dels inversors, més encara quan la crisi de Gotham es troba fresca en la memòria. “Hi ha una rotació d’accions molt elevada; molta gent té accions molt poc temps. Poden pensar que, si dos fons nord-americans tenen posicions en curt, podrien saber alguna cosa”; argumenta.
Els accionistes, però, són taxatius: per a Breña, “no hi ha motius perquè es produeixin atacs de curts o vendes que provoquin baixades”. En aquest sentit, en un comunicat emès aquest mateix divendres, l’Associació ha anunciat que demanarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que investigui les tendències de la catalana. Fonts del capital confirmen a aquest mitjà que la setmana vinent es farà arribar al regulador borsari una sol·licitud formal perquè comprovi si s’estan produint noves manipulacions del mercat per rebaixar el valor de Grifols. “No veiem motiu per a una baixada tan sostinguda, i d’aquí les nostres sospites”, argumenten. En cas que apareguin indicis en aquest sentit, continuen, “es promouran accions als tribunals d’ordre penal”.
De cara al quart trimestre, els objectius de refinançament i el tipus de canvi amb el dòlar possiblement provoqui que el balanç de Grifols mostri un creixement menys pronunciat que en tota la resta del curs. Tot i això, assegura Brun, “és previsible que a principis del 2026 torni la tendència a l’alça”. La resta del sector, firmes competidores com l’australiana CSL constaten que “la demanda de plasma està com mai”. El mercat, doncs, és dinàmic, i la catalana s’ha mogut d’acord amb aquest estat de l’entorn. Enllaçar períodes alcistes, constaten els experts, serà essencial per tornar a la realitat prèvia a l’atac de Gotham.