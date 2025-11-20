“En els últims 20 anys, Barcelona ha vist una gran evolució en els congressos, les conferències i exposicions que s’han donat a la reunió”, afirma Rudolf Rannegger, director adjunt de MCI a Espanya i Portugal. Precisament fa 20 anys, el 2005, l’agència d’esdeveniments i marketing experiencial MCI aterrava a l’estat per començar la seva expansió a un altre país europeu després de consolidar-se a Suïssa, on va néixer el 1987. En aquestes dues dècades, MCI Spain ha pogut posicionar-se com a referent dintre del sector MICE, un segment del turisme de negocis que es centra en la organització de reunions, incentius, conferències i exhibicions -meetings, incentives, conferences, exhibitions per les seves sigles en anglès-.
En aquest període, la capital catalana ha vist un canvi en com aquest sector MICE era present, en part impulsat per la innovació que s’ha vist amb un congrés tan important com és el Mobile World Congress, apunta Rannegger. Aquest fet ha situat la capital catalana com a referent en la indústria més enllà dels grans congressos que acullen milers de persones, sinó també per atraure aquelles iniciatives professionals que sovint serveixen per consolidar i promocionar empreses d’arreu del món. Una tendència que també s’ha vist al conjunt de l’estat, on el sector dels esdeveniments ha tingut un creixement constant al llarg dels anys. En concret, MCI Spain preveu tancar el 2025 amb unes vendes de gairebé 26 milions d’euros, doblant la xifra de fa 10 anys, i consolidant-se com una de les oficines més rellevants del grup CMI a nivell internacional que ha organitzat més de 15.000 esdeveniments en les últimes dues dècades.
El pes del turisme de negocis, part important del sector MICE
A Barcelona, la majoria d’aquestes vendes s’han centrat en empreses del sector de la salut i la tecnologia, així com les empreses internacionals que tenen presència a la ciutat i també en les companyies cotitzades a la borsa estatal, que en conjunt són els principals clients de MCI Spain. A part d’aquestes activitats, la capital catalana també és un important pol receptor de turisme de negoci. En aquest sentit, Sandrien Castres, directora general de MCI a Espanya i Portugal, apunta que els visitants estrangers que arriben a Catalunya per raó de feina acostumen a ser els que més despesa fan, afegint l’impacte econòmic positiu que això té en el sector.
Per a MCI Spain, l’increment en facturació després de la pandèmia confirma que la indústria dels esdeveniments “no només s’ha recuperat, sinó que consolida el seu creixement”. A més, apunten que els esdeveniments tenen un “valor estratègic” que no s’utilitza només com a eina de comunicació, sinó també “com a motor d’innovació i desenvolupament econòmic per a les empreses i organitzacions”.