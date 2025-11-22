Veolia es multiplica als Estats Units amb la compra de Clean Earth per 2.600 milions

Veolia continua la seva expansió internacional, en aquesta ocasió cap als Estats Units, amb una adquisició clau en el negoci del tractament de residus perillosos. La multinacional ha tancat la compra de la nord-americana Clean Earth, un dels actors clau de la indústria, per 2.600 milions de dòlars, un múltiple de 9,8 vegades el resultat abans d’impostos. Es tracta de la compra de més volum que ha entomat la companyia francesa des de la fusió amb Suez. Amb l’acord, que han signat amb el gegant de solucions mediambientals Enviri, Veolia duplica la seva presència al vertical de residus perillosos dels EUA, un segment econòmic “de ràpid creixement”. Esdevé, d’aquesta manera, la segona empresa més important del país dedicada al control d’aquesta mena de deixalles. Segons la CEO de la companyia, Estelle Brachlianoff, “la continuada transformació de la cartera millora el perfil de creixement i la solidesa del grup, posicionant-lo de forma única per abordar la demanda sostinguda de seguretat ambiental”.
Amb la incorporació de Clean Earth, que es completarà previsiblement a finals del 2026, Veolia amplia la seva plataforma operativa per a tots els Estats Units. La compra atorga una cobertura de mercat més ampla, i una “cartera avançada de capacitats tècniques” per a un sector cada cop més intensiu en tecnologia. A més, genera sinergies d’uns 120 milions d’euros a partir del quart any de la fusió; si bé la contribució neta als beneficis serà encara més matinera, a partir del segon any. Segons les estimacions de la multinacional, els ingressos del vertical de gestió de residus perillosos es dispararan fins als 5.200 milions d’euros.
El creixement de l’Ebitda s’enfilarà fins al 10% fins al 2027; mentre que el marge s’elevarà fins al 17%. Segons Brachlianoff, l’operació “accelera l’estratègia de rotació d’actius i optimització de la cartera amb desinversions addicionals d’actius d’aproximadament 2.000 milions d’euros”; fins a un total de 8.500 milions d’euros d’ençà de l’inici del seu programa GreenUp, dedicat a l’expansió internacional de l’activitat ambiental. En total, el negoci als Estats Units de Veolia escalarà fins als 6.300 milions d’euros.
Un sector “especialment robust”
Veolia amplia la seva cartera d’actius en un sector “especialment robust”, com és el de la gestió de residus perillosos. De fet, malgrat la mala maror econòmica al país, el conjunt de la indústria guanya més en termes interanuals. Es tracta d’una baula essencial de cadenes de valor de noves tecnologies essencials, com ara les renovables, els semiconductors o la indústria farmacèutica. Els canvis en aquests sectors, així com els múltiples trasllats a territori nord-americà d’empreses que reubiquen la seva activitat, “generen una forta demanda, oportunitats de creixement i ressalten la necessitat urgent de solucions de tractament efectives”.
En aquest context, les 82 ubicacions i més de 700 autoritzacions d’activitat per part dels reguladors de seguretat ambiental del país, Clean Earth és “altament complementària” amb Veolia. “L’entitat combinada accelerarà les sinergies i el creixement amb una eficàcia més important”, argumenta la multinacional. “Reforcem les nostres capacitats globals en residus perillosos i incrementem encara més la nostra presència internacional”, conclou Brachlianoff; que preveu un “sòlid potencial de creació de valor” un cop es completi la compra.