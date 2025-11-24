CaixaBank completa el seu programa de recompra d’accions del 2024, el sisè que entoma l’entitat d’origen català. El banc que dirigeix Gonzalo Gortázar ha adquirit títols per valor de 500 milions d’euros en els darrers sis mesos, segons ha comunicat aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En total, segons han anunciat, s’han comprat 61.044.767 accions pròpies, prop del 0,9% del capital social.
El programa va començar a rodar el 31 de juny d’enguany, i s’ha accelerat en els últims mesos. La companyia el va comunicar a la CNMV, però, el 30 de gener. Com ja va indicar llavors, l’objectiu de la recompra era reduir el capital social mitjançant l’amortització dels títols implicats, una estratègia que augmenta la cotització de la companyia, que queda dividida en menys parts. Ara bé, la formalització d’aquesta reducció de capital encara no s’ha concretat, i “s’informarà al mercat oportunament”, segons el comunicat facilitat al regulador.
CaixaBank ja ha anunciat un nou programa de recompra d’accions, el setè, que tindrà també un valor màxim de 500 milions d’euros. Com en el cas del pla que ha conclòs aquest dilluns, tindrà una durada màxima de sis mesos. No s’ha pogut concretar el nombre d’accions que s’amortitzaran, en tant que dependrà del preu de les compres efectuades -i, per tant, de la valoració que en faci el mercat un cop el banc activi les adquisicions-.
Recompres a tot l’Ibex
Els principals bancs de l’Estat segueixen un camí similar al de CaixaBank pel que fa a l’amortització del seu capital social. La majoria d’entitats financeres de l’Ibex estan immerses en programes de recompra d’accions, o ja n’han anunciat per a un futur immediat. BBVA, sense anar més lluny, va activar un projecte de recompra de 1.000 milions d’euros tan bon punt va fracassar l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell; i ja n’ha executat prop de la meitat.
El president del Banc de Bilbao, Carlos Torres, ja va assegurar que, un cop conclòs el present programa, n’activarien un de nou, d’un volum “significatiu”. Malgrat que no van concretar les xifres, el banc nord-americà Morgan Stanley va calcular que el valor del programa podria enfilar-se per sobre dels 3.000 milions d’euros. Altres observadors són encara més ambiciosos; amb Bank of America elevant el sostre de l’amortització fins als 7.000 milions.
El mateix Sabadell també contempla executar part de la redistribució de l’excés de capital -tot aquell que estigui per sobre del 13% CET1 que s’autoimposen com a llindar mínim- amb recompres d’accions. Tot i això, el conseller delegat, César González-Bueno, no ha volgut concretar cap full de ruta, i assegura que la decisió queda en mans del consell a partir de principis del 2026, quan ja hagin publicat els resultats definitius del curs. Cal recordar que l’entitat vallesana encara ha de repartir part del seu dividend ordinari del 2025, i a l’horitzó queden els 2.500 milions d’euros que entregarà als accionistes arran de la venda de la filial britànica TSB, que suposaran un guany de 50 cèntims per acció.