La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha alertat la Unió Europea que l’economia del vell continent es troba en un model de creixement orientat “en un món que desapareix”. Per això considera que des de la UE s’ha de potenciar el mercat interior, reduint barreres internes i adoptant un enfocament “més radical”, ja que considera que prolongar la inacció generaria una pèrdua de creixement, que “no només seria decebedor, sinó que seria una irresponsabilitat”, ha puntualitzat Lagarde en un fòrum bancari celebrat aquest divendres a Frankfurt.
En la seva intervenció, Lagarde ha repetit un missatge que fa temps que ressona pel que fa a Europa i les seves ambicions econòmiques. En el seu discurs d’aquest divendres ha recordat que des de la UE es va potenciar la globalització a través de les exportacions, el que va representar una “font de resiliència” durant molts anys, però ara suposa un model de creixement que està orientat a “un món que desapareix gradualment”, que genera creixement desigual i ha augmentat la dependència en altres països per generar riquesa, el que ha causat un estancament de la productivitat interna. A més, també afegeix que la UE està afectada per una “vulnerabilitat comuna” en totes les grans economies que es dona a través de la instrumentalització de la dependència en les matèries primeres.
Potenciar el mercat interior
Per això Lagarde considera que s’ha d’actuar en desenvolupar l’economia domèstica de la UE, apuntant al “potencial sense explotar” del mercat interior. En aquest sentit, la presidenta del BCE ha apuntat que les barreres comercials dintre de la UE continuen sent massa altes en els sectors clau.
A més, en el seu discurs, Lagarde també ha defensat la importància d’agilitzar la presa de decisions, amb canvis com l’expansió de la votació per majoria als àmbits dels quals depèn el creixement europeu, en lloc d’exigir unanimitat, ja que segons Lagarde impedeix “avenços significatius cap a la culminació del Mercat Únic”, i a més crea més fragmentació en alguns àmbits com el digital. En aquest sentit, la presidenta del BCE ha defensat adoptar “un enfocament més radical de simplificació”, pel qual ha proposat crear nous marcs jurídics de la UE que siguin opcionals i que coexisteixen amb el dret nacional en lloc de substituir-lo.
Per finalitzar, Lagarde ha afirmat que un Mercat Únic europeu de veritat passaria per “no dependre de les decisions dels altres, només de les nostres pròpies”, i que per això Europa “ha de decidir com avança, ja que el món no s’aturarà”. En aquesta línia, ha assegurat que l’experiència d’aquest any ha de donar confiança sobre les fortaleses europees, i que requereixen més voluntat política per fer servir les eines per multiplicar aquestes fortaleses.