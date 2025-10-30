El BCE manté el tipus d’interès en el 2% i consolida la pausa en la rebaixa

El Banc Central Europeu ha decidit mantenir el tipus d’interès de referència en el 2%, consolidant així el tercer mes de pausa en les rebaixes. Aquesta decisió per part del BCE es dona després que la presidenta de l’entitat, Christine Lagade, assenyalés que l’organisme es troba “en bona posició” per fer front a noves situacions que puguin desestabilitzar els preus.
En un comunicat, el BCE ha explicat que la inflació continua “a nivells pròxims a l’objectiu del 2%”, assegurant que les perspectives sobre com evolucionarà aquesta “pràcticament no ha variat” i els riscos estan “controlats”. “L’economia ha seguit creixent tot i el difícil entorn internacional”, afegeix. En aquest sentit, la taxa d’inflació a l’eurozona va situar-se en el 2,2% al setembre -dues dècimes per sobre del mes anterior-, mentre en el conjunt de la Unió Europea va ser del 2,6%.
Pel que fa als riscos que més afecten l’economia europea, Lagarde apunta que l’acord aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units “redueix la incertesa” econòmica a l’eurozona. Malgrat aquest entorn “difícil” el BCE apunta que “el mercat laboral sòlid, els balanços ferms del sector privat i les anteriors baixades dels tipus d’interès del Consell de Govern continuen sent fonts importants de resiliència” en l’economia europea.
Les futures decision del tipus, “reunió a reunió”
A més, el BCE considera que el nivell actual dels tipus permet a l’entitat “mantenir una posició còmoda” i certa capacitat de reacció, amb un tipus d’interès més baix en comparació amb la darrera crisi inflacionària.
Pel que fa a les futures decisions, des del BCE asseguren que es basaran en la valoració de les perspectives d’inflació i dels riscos als quals està subjecte tenint en compte les noves dades econòmiques i financeres, la dinàmica de la inflació subjacent i la intensitat de la transmissió de la política monetària. Per això des de l’entitat presidida per Lagarde han descartat comprometre’s a determinar com avançarà el tipus, assegurant que és una decisió que s’adopta “reunió a reunió”.