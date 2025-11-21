El vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, ha afirmat que l’economia de l’eurozona “s’està comportant millor” del que s’esperava fa uns mesos, quan hi havia una “enorme incertesa” sobre els aranzels imposats pels Estats Units. En aquest sentit, apunta que l’acord aranzelari entre Brussel·les i Washington ha evitat un increment de la guerra comercial, el que hauria estat “molt negatiu”.
En una xerrada aquest divendres a Bilbao, de Guindos ha apuntat que també és important esperar a conèixer com es tanca l’acord amb la Xina, ja que l’entrada de productes industrials xinesos és rellevant, i afecta tant des del punt de vista del creixement com des de la inflació. En aquest sentit, el vicepresident del BCE ha apuntat que un dels grans reptes en el futur pròxim és veure com augmenta la competitivitat de la indústria europea.
El tipus d’interès manté una evolució “positiva” de la inflació
Pel que fa al nivell actual del tipus d’interès, de Guindos considera que aquest és “l’adequat” tenint en compte les perspectives d’inflació i “l’evolució positiva” que aquesta ha tingut. En l’última reunió del Banc Central Europeu, que va tenir lloc a finals d’octubre, l’organisme va decidir mantenir el tipus d’interès de referència en el 2%, consolidant el tercer mes de pausa en les rebaixes que s’havien vist en els últims mesos.
En aquest sentit, de Guindos ha apuntat que es troben “en una bona posició”, que els permet reaccionar quan es doni un canvi de circumstàncies, que poden variar “donat el nivell d’incertesa” que es viu actualment, ha explicat l’exministre espanyol. A més, de Guindos ha afegit que els bancs estan compensant la caiguda dels tipus d’interès i creu que aquests han fet el seu negoci “més independent” del que és la política monetària del BCE. En aquest sentit, els últims resultats dels sis bancs estatals a l’Ibex-35 van veure grans guanys en el tercer trimestre, que no han patit efectes per la baixada del tipus d’interès d’aquests últims mesos.
Augment de despesa en defensa
Per altra banda, l’exministre espanyol ha advertit que l’increment de la despesa en defensa al conjunt d’Europa és una “prioritat ineludible i pràcticament existencial”, però que suposa un risc per a les polítiques pressupostàries dels estats. Pel que fa a la defensa, de Guindos ha afegit que el vell continent ha de tenir una major autonomia en aquesta matèria, que considera que des del final de la Segona Guerra Mundial ha estat en mans dels Estats Units, però ara existeixen “molts més dubtes” i “una amenaça existencial, que és l’agressió russa”. Per això ha defensat que Europa s’ha de fer “més independent” en defensa i, per tant, incrementar la despesa en aquesta matèria.
Per últim, en relació a l’OPA que el BBVA va llançar al Banc Sabadell, de Guindos ha respectat la decisió dels accionistes, però ha afegit que si aquesta oferta hagués tirat endavant l’entitat resultant hauria estat completament solvent. En aquesta línia, ha apuntat que sempre ha defensat la integració entre bancs europeus, però també ha indicat que els “grans monstres bancaris” no tenen capacitat per cobrir totes les necessitats financeres, i per tant, ha d’existir també la banca mitjana i petita.