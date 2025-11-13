El Sabadell deixa enrere l’OPA amb un benefici de 1.390 milions fins al setembre

El Banc Sabadell deixa enrere l’OPA hostil del BBVA amb un rècord de benefici entre el gener i el setembre. L’entitat vallesana manté el creixement, amb 1.390 milions en els primers nou mesos del 2025, un 7,3% més. Sense comptar l’aportació de la filial britànica TSB -venuda al Banc Santander en una operació que s’acabarà d’executar a principis del 2026-, es queda en 1.148 milions. En el trimestre, el grup català ha comunicat uns guanys de 414 milions entre el juliol i el setembre, un 14,8% menys que en el mateix període del 2024 -344 milions d’euros ex-TSB, un 16% per sota-. Malgrat el retrocés, la directiva catalana descriu els resultats com a “sòlids”, i celebra que es troben en línia amb les previsions contemplades al pla estratègic. Segons el conseller delegat, César González-Bueno, “un cop conclosa l’OPA, els sòlids resultats del tercer trimestre reafirmen l’entitat en els seus objectius de final d’any establerts en el pla estratègic, i confirmen les nostres previsions de retribució a l’accionista de 6.450 milions en el trienni”.
El banc assoleix aquest rècord de guanys malgrat la patacada del marge d’interessos, en línia amb el conjunt del sector bancari, que s’ha alentit sota el pes de la baixada de tipus del Banc Central Europeu. En concret, comuniquen per a aquesta partida 899 milions d’euros en el trimestre, un 6,7% menys que en el curs anterior; xifra que s’enfila fins als 3.628 milions en el conjunt de l’any, un 3,2% menys. Aquesta rebaixa té com a contrapart l’augment de les comissions netes, fins als 962 milions d’euros, un 3,7% més any a any. Els beneficis es justifiquen, sobretot, per una retallada gegantina de les provisions: el banc només ha hagut de reservar 126 milions d’euros per cobrir el perill de morositat i impagaments, un 30% menys que el 2024. El grup, en aquesta línia, comunica una retallada d’un 0,18% del cost de risc, que s’ha quedat en 37 punts bàsics. En conjunt, comuniquen uns ingressos de 4.659 milions d’euros, un 2% menys que el 224.
Alça en hipoteques, rebaixa en pimes
El benefici rècord s’ha assolit amb el suport d’un augment en l’activitat comercial a pràcticament tots els segments del banc. Només un ha patit un lleuger retrocés: el crèdit a empreses, tant a pimes com a grans corporacions, que ha caigut un 1% en el curs, fins als 3.450 milions d’euros. Es tracta d’un negoci central per al projecte del Sabadell, i que s’ha trobat amb un augment de la competència d’ençà de l’inici de l’ofensiva del BBVA. De fet, és l’únic dels grans bancs de l’Ibex-35 que ha patit en el segment empresarial. Per contra, ha mobilitzat el crèdit hipotecari, amb una alça any a any del 26% en els primers nou mesos de l’any, fins als 1.650 milions d’euros, gràcies en bona manera a l’accelerada del mercat en plena crisi de lloguers. Pel que fa als crèdits al consum, s’enfila un 20%, i frega els 770 milions d’euros.
Tot i la rebaixa en pimes, el crèdit viu en l’àmbit corporatiu creix respecte del 2024 més d’un 6%. També ho fan els altres segments de préstecs: un 19% el finançament al consum i un 5,6% el de les compres immobiliàries. En aquest sentit, el director financer del grup, Sergio Palavecino, valora “la contribució positiva de tots els segments de negoci als resultats i l’evolució favorable de la qualitat del balanç”. Tal com apunta el CFO, l’accelerada comercial conviu amb una “millora del cost de risc total major de la prevista”.
En línia amb els dividends
Els beneficis rècord registrats fins al setembre permeten, tal com celebra González-Bueno, mantenir la línia de remuneració a l’accionista que va servir d’escut contra l’OPA del BBVA. La ràtio de capital CET1 s’ha enfilat 72 punts bàsics en el curs, 18 punts només en el tercer trimestre, i frega el 13,75%, substancialment per sobre del llindar del 13% que s’obliga a mantenir el banc. També creix la rendibilitat, amb un RoTE del 15%, prop de dos punts per sobre del registrat el 2024. En aquesta línia, el CEO reitera el compromís d’entregar prop de 6.500 milions d’euros als inversors en el període 2025-2027, un 40% de la cotització del grup; amb una remuneració en efectiu de prop de 20,5 cèntims per acció en el període estimat.