BBVA es consolida entre les pimes malgrat el fracàs de l’OPA al Sabadell

El finançament de les petites i mitjanes empreses va ser un dels punts calents de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell. Les patronals catalanes van xifrar el forat que podria haver causat la fusió entre els 54 i els 75.000 milions d’euros, per a un segment del negoci català especialment necessitat de crèdits per aspirar a créixer. Per contrarestar aquesta alarma, el Banc de Bilbao es va llançar a capturar nous clients en el teixit empresarial, amb un especial focus a Catalunya. Segons han confirmat aquest mateix dimecres, han afegit a la seva cartera més de 34.000 empreses del Principat en els primers nou mesos de l’any, amb “solucions integrals” per a la seva expansió internacional. Al conjunt de l’Estat, la xifra s’ha enfilat per sobre de les 128.000 empreses, amb una alça del crèdit que hi han dedicat del 22%, segons va confirmar en roda de premsa el conseller delegat, Onur Genç. Així, un de cada quatre nous préstecs concedits a una petita o mitjana empresa, o a un autònom, a l’Estat espanyol ha sortit de les arques del BBVA.
“Volem que les empreses facin el salt a l’exterior amb seguretat i acompanyades de la mà del millor talent, amb el nostre equip d’especialistes a l’exterior”, ha declarat el director de Comerç Exterior de Pimes del banc, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante. Segons l’entitat, l’expansió en el sector “s’emmarca en una estratègia per donar suport al desenvolupament de les empreses” a l’Estat. També busquen canviar la percepció de molts petits empresaris, especialment a Catalunya, respecte de la col·laboració amb el BBVA: especialment durant el procés d’OPA, diverses veus patronals van lamentar que el model de negoci de la companyia que presideix Carlos Torres no encaixava amb les necessitats del teixit de negoci del país; una preocupació que el Sabadell va aprofitar per reivindicar-se davant l’accionariat.
Batalla per les pimes
Com ja va alertar el president del Sabadell, Josep Oliu, l’OPA va servir per esperonar l’interès de la banca espanyola en el que encara és el principal segment de negoci del banc català. De fet, durant el procés d’assalt que va terminar amb desfeta a mitjan mes d’octubre, el BBVA va aconseguir guanyar prop de tres punts de quota de mercat entre les petites i mitjanes empreses catalanes, a costa, precisament, del Sabadell, que va perdre més d’un 2%.
La Vela, però, no és l’única interessada a ampliar la seva influència entre les petites i mitjanes empreses: també CaixaBank constata un creixement important entre aquesta mena de clients, a canvi de perdre part del seu domini del mercat hipotecari. Així ho va confirmar el conseller delegat de l’entitat, Gonzalo Gortázar, en roda de premsa durant la presentació dels resultats del tercer trimestre. De fet, segons va anunciar el directiu, més de la meitat del seu creixement en banca d’empreses -van arribar al setembre a una quota a l’Estat al voltant del 16%- provenia de nous acords amb petites i mitjanes empreses. Així, la gran banca veu en les oportunitats de creixement del sector privat català una via per continuar expandint-se fins i tot amb els tipus d’interès congelats i pitjors perspectives per a les noves hipoteques.