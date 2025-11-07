Després del fracàs de l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, l’entitat basca ha reconegut la possibilitat que no executar una operació de venda o adquisició d’una companyia “podria causar publicitat negativa i afectar la reputació del BBVA”.
Aquesta ha estat la comunicació que l’entitat financera ha fet saber a través de l’actualització del Document de Registre Universal que ha remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquests documents de les entitats emissores estan destinats als seus inversors per advertir-los de tots els riscos als que està exposat el seu negoci.
En aquest text, el BBVA explica que ha adquirit o venut diverses companyies en els últims anys, el que pot generar “riscos relatius o desinversions”. En aquest sentit, apunta que hi ha la possibilitat que operacions en curs o futures no es concloguin, i en cas que es produeixin també adverteixen que “poden no generar els resultats esperats”.
En aquesta línia, també apunten que, en cas de no executar-se l’operació, el preu de les seves accions podria disminuir o patir fluctuacions, ja que “el preu del mercat podria reflectir expectatives de l’operació”.
El BBVA “tanca el capítol de l’OPA”
A més, des del fracàs de l’OPA, el BBVA ha pogut desprendre’s d’alguns riscos als quals estava exposada l’entitat a conseqüència d’una possible integració amb el Sabadell. Aquests riscos contemplaven la revisió de la qualificació creditícia o canvis en les recomanacions de les firmes d’inversió.
Fa tres setmanes la CNMV va informar que l’oferta d’adquisició va quedar-se en un 25,47% d’acceptació, deixant l’operació sense efecte, ja que no es va arribar al 30% per accedir a una potencial segona OPA.
Després d’aquest capítol, el BBVA va assegurar que “tanca el capítol” que va suposar l’OPA que va llançar sobre el Sabadell. En la presentació dels resultats del tercer trimestre del BBVA, el conseller delegat de del BBVA, Onur Genç, va assegurar que l’entitat deixava enrere el procés que ha suposat l’oferta per fusionar-se amb el Sabadell, ja que consideren que “el millor que es pot fer pels nostres accionistes i clients és centrar-nos en el nostre negoci”.