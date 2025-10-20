El Banc Sabadell i el BBVA han obert aquest dilluns amb pujades a la borsa després del fracàs de l’OPA que va llançar l’entitat basca. Concretament, les accions del Sabadell han arribat a ascendir fins al 4%, mentre els títols del Banc de Bilbao han pujat més del 3%.
Un escenari que contrasta amb com va tancar la borsa el divendres, després que l’oferta del BBVA no tirés endavant. L’entitat catalana va caure prop d’un 7%, una xifra que en els pitjors punts de la jornada perdia un 10% del seu valor. Per altra banda, l’entitat presidida per Carlos Torres va enfilar-se un 6%, superant els 16,65 euros per acció.
D’aquesta manera, el banc de Bilbao ha estat el que ha vist una revalorització més alta fins ara, i que segons els analistes encara té un important marge per créixer. Des que es va confirmar que l’acceptació de l’OPA no arribava als nivells mínims, els inversors van llançar-se a les compres del BBVA.
Des del mercat s’atorga més seguretat al Banc de Bilbao, especialment per l’alliberament del capital que no hauran de fer servir per comprar el banc català. En aquest sentit, Torres va afirmar que es reprendrà immediatament un programa de recompra d’accions per valor de 1.000 milions d’euros.
Recuperació del Banc Sabadell
En canvi, l’entitat presidida per Josep Oliu veu aquest divendres una recuperació després del sotrac de divendres, quan va deixar enrere la tensió alcista imposada per la possible compra. D’aquesta manera, es situa lleugerament per sobre dels tres euros per acció, un nivell que havien superat còmodament en els darrers mesos, especialment després de la venda de la filial britànica TSB.
Ambdues entitats bancàries se situen com els valors més ben situats de l’Ibex-35, seguides de CaixaBank, que ha vist un increment del 2,3%.