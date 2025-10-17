El mercat castiga el Sabadell l’endemà del fracàs de l’OPA

La borsa s’ha mogut dins dels límits prevists el primer dia després del fracàs de l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. L’entitat catalana, ja sense la tensió alcista imposada per la possible compra, ha caigut prop d’un 7%; i en els pitjors punts de la jornada perdia un 10% del seu valor. Així, tanca el dia amb prou feines per sobre dels 3 euros, un nivell que havien superat còmodament en els darrers mesos, especialment després de la venda de la filial britànica TSB. Durant el període d’acceptació de l’oferta, finalment fallida, el president del Sabadell, Josep Oliu, ja va avisar d’un retrocés en cas de retirada de l’oferta, que adduïa a la sortida dels inversors oportunistes que havien entrat al banc per assolir guanys ràpids venent-se les accions al Banc de Bilbao. A parer seu, la cotització s’hauria de recuperar immediatament després, ja sense el pes dels caçadors d’OPAs.
El mercat, però, no està tan segur d’aquest ritme. Segons diversos analistes consultats, el Sabadell queda a prop del seu preu objectiu amb la caiguda d’aquest divendres. El consens dels observadors financers situa l’entitat als volts dels 3,2 euros, uns 19 cèntims per sobre del tancament de la sessió. És a dir, amb un marge de creixement als volts del 8%, en línia amb les pèrdues de la jornada. Recuperar-se, segons els experts, dependrà de “convèncer als inversors del valor del banc”. “Ara, el Sabadell cotitzarà com un banc més. Si el sector puja, pujarà. Si el sector baixa, anirà cap a baix”, raona un inversor, a consultes d’aquest mitjà.
L’escalada del BBVA
Per la seva banda, el BBVA sembla haver-se tret un pes de sobre amb el fracàs de l’OPA. Al final de la jornada a la borsa madrilenya, l’entitat que presideix Carlos Torres s’ha enfilat un 6%, fins a superar els 16,65 euros per acció. Segons els analistes de mercats, també té un important marge per créixer: cal recordar que el banc britànic Barclays va disparar el seu potencial en solitari fins als 18 euros per acció poc després de la presentació de resultats del primer semestre de l’any. El potencial, doncs, volta el 10%, lleugerament superior al que marca el Sabadell.
El mercat, però, atorga més seguretats al Banc de Bilbao, especialment per l’alliberament del capital que no hauran de fer servir per comprar el banc català. Segons ha avançat Torres aquest mateix divendres, el consell reprendrà immediatament un programa de recompra d’accions per valor de 1.000 milions d’euros que havia quedat aturat amb els sotracs de l’OPA, i n’engegarà un de nou “tan aviat com ho permeti el BCE”, per al qual encara no s’ha concretat el valor.