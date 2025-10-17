MónEconomia
Carlos Torres (BBVA) descarta dimitir tot i el fracàs de l’OPA al Sabadell
  • CA
Alberto Prieto
Alberto Prieto
17/10/2025 09:28

El president del BBVA, Carlos Torres, descarta dimitir malgrat el fracàs de l’OPA hostil sobre el Banc Sabadell. En una roda de premsa després de conèixer els resultats de l’operació, que han deixat el banc basc en fora de joc, Torres ha argumentat que “no és motiu” per retirar-se de la jerarquia de l’entitat. Segons el directiu, la seva iniciativa ha gaudit del “suport” de tots els accionistes i el consell d’administració de l’entitat. A més, sosté que el resultat d’una ofensiva de creixement inorgànic no ha de ser la mesura del rendiment de la seva directiva. “A l’equip directiu, a Onur Genç i a mi, se’ns ha de jutjar amb els resultats i el rendiment per als accionistes”, ha sostingut Torres.

