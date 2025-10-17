Carlos Torres (BBVA) descarta dimitir pese al fracaso de la OPA sobre el Sabadell

El presidente del BBVA, Carlos Torres, descarta dimitir a pesar del fracaso de la OPA hostil sobre el Banco Sabadell. En una rueda de prensa después de conocer los resultados de la operación, que han dejado al banco vasco fuera de juego, Torres argumentó que «no es motivo» para retirarse de la jerarquía de la entidad. Según el directivo, su iniciativa ha contado con el «apoyo» de todos los accionistas y el consejo de administración de la entidad. Además, sostiene que el resultado de una ofensiva de crecimiento inorgánico no debe ser la medida del rendimiento de su directiva. «Al equipo directivo, a Onur Genç y a mí, se nos debe juzgar con los resultados y el rendimiento para los accionistas», sostuvo Torres.

Seguirá ampliación