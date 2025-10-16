MónEconomia
Aplaudiments a Catalunya pel fracàs de l’OPA hostil del BBVA al Sabadell
Jordi Subirana
16/10/2025 22:21

El fracàs de l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell ha donat lloc a una allau de reaccions, amb aplaudiments a Catalunya perquè l’OPA no hagi tirat endavant. Dues de les entitats que s’han posat a favor del Sabadell han estat Foment del Treball i Pimec. El president a l’exili, Carles Puigdemont, s’ha mostrat molt contundent: “L’intent d’acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat”. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat un sistema bancari “adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial”.

L’OPA del BBVA només ha estat acceptada pel 25,47% dels accionistes del Sabadell i no tirarà endavant. Des de Foment del Treball, la patronal que dirigeix Josep Sánchez Llibre ho ha valorat “molt positivament”, mentre que Pimec, una entitat que presideix Antoni Cañete, ha assegurat que és una “bona notícia per al teixit empresarial i per a l’economia productiva del país”. “Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell i la seva pervivència facilitarà que torni a liderar l’economia espanyola”, ha publicat Foment a la xarxa X.

“Reforçar els vincles” amb el sistema econòmic i social de Catalunya

En una publicació també a X, Puigdemont ha demanat també al Banc Sabadell que “reforci els vincles” amb el sistema econòmic i social de Catalunya. El líder juntaire ha assegurat que aquest reforçament serà “la millor prevenció per a temptacions d’absorció futures”.

A la mateixa xarxa social, Illa ha destacat el paper exemplar dels òrgans i autoritats reguladores: Banc d’Espanya, CNMC i CNMV. “Ara cal mirar endavant. Comptem amb el paper important que BBVA i Banc Sabadell han de continuar tenint per generar progrés i prosperitat a Catalunya”, ha valorat el president de la Generalitat.

Conseqüències negatives per a la competència bancària

Pimec també és partidari d’un sistema bancari arrelat al territori i considera que el desenllaç de l’OPA “confirma el rebuig majoritari del mercat, de les institucions i del teixit econòmic a una operació que hauria tingut conseqüències negatives per a la competència bancària, especialment per a les petites i mitjanes empreses”

