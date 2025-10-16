El fracàs de l’OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell ha donat lloc a una allau de reaccions, amb aplaudiments a Catalunya perquè l’OPA no hagi tirat endavant. Dues de les entitats que s’han posat a favor del Sabadell han estat Foment del Treball i Pimec. El president a l’exili, Carles Puigdemont, s’ha mostrat molt contundent: “L’intent d’acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat”. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat un sistema bancari “adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial”.
L'intent d'acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat. El @BancSabadell no serà absorbit pel @bbva. Era important que l'OPA no prosperés; ara és encara més important que el Sabadell reforci els vincles amb el sistema econòmic i social de Catalunya. És la millor…— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 16, 2025
L’OPA del BBVA només ha estat acceptada pel 25,47% dels accionistes del Sabadell i no tirarà endavant. Des de Foment del Treball, la patronal que dirigeix Josep Sánchez Llibre ho ha valorat “molt positivament”, mentre que Pimec, una entitat que presideix Antoni Cañete, ha assegurat que és una “bona notícia per al teixit empresarial i per a l’economia productiva del país”. “Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell i la seva pervivència facilitarà que torni a liderar l’economia espanyola”, ha publicat Foment a la xarxa X.
Foment del Treball valora molt positivament que l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell hagi decaigut.— Foment del Treball Nacional (@FomentTreball) October 16, 2025
Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell i la seva pervivència facilitarà que torni a liderar l’economia espanyola.
“Reforçar els vincles” amb el sistema econòmic i social de Catalunya
En una publicació també a X, Puigdemont ha demanat també al Banc Sabadell que “reforci els vincles” amb el sistema econòmic i social de Catalunya. El líder juntaire ha assegurat que aquest reforçament serà “la millor prevenció per a temptacions d’absorció futures”.
El desenllaç de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell confirma el que sempre hem defensat: un sistema bancari adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 16, 2025
Destaquem el paper exemplar dels òrgans i autoritats reguladores: Banc d’Espanya, CNMC i CNMV.
Ara cal…
A la mateixa xarxa social, Illa ha destacat el paper exemplar dels òrgans i autoritats reguladores: Banc d’Espanya, CNMC i CNMV. “Ara cal mirar endavant. Comptem amb el paper important que BBVA i Banc Sabadell han de continuar tenint per generar progrés i prosperitat a Catalunya”, ha valorat el president de la Generalitat.
📢 Pimec celebra el resultat de l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i destaca el paper del teixit empresarial en la defensa d’un model bancari arrelat al territori.— Pimec (@Pimec) October 16, 2025
📌 L’entitat considera que el desenllaç confirma el rebuig majoritari del mercat, de les institucions i del… pic.twitter.com/csJg3rpY6J
Conseqüències negatives per a la competència bancària
Pimec també és partidari d’un sistema bancari arrelat al territori i considera que el desenllaç de l’OPA “confirma el rebuig majoritari del mercat, de les institucions i del teixit econòmic a una operació que hauria tingut conseqüències negatives per a la competència bancària, especialment per a les petites i mitjanes empreses”