El fracaso de la OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell ha dado lugar a una avalancha de reacciones, con aplausos en Cataluña porque la OPA no haya salido adelante. Dos de las entidades que se han puesto a favor del Sabadell han sido Foment del Treball y Pimec. El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, se ha mostrado muy contundente: «El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado». Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido un sistema bancario «adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial».

L'intent d'acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat. El @BancSabadell no serà absorbit pel @bbva. Era important que l'OPA no prosperés; ara és encara més important que el Sabadell reforci els vincles amb el sistema econòmic i social de Catalunya. És la millor… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 16, 2025

La OPA del BBVA solo ha sido aceptada por el 25,47% de los accionistas del Sabadell y no saldrá adelante. Desde Foment del Treball, la patronal que dirige Josep Sánchez Llibre la ha valorado «muy positivamente», mientras que el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha asegurado que es una «buena noticia para el tejido empresarial y para la economía productiva del país». «Cataluña necesita un polo financiero como el Sabadell y su permanencia facilitará que vuelva a liderar la economía española», ha publicado Foment en la red X.

Foment del Treball valora molt positivament que l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell hagi decaigut.



Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell i la seva pervivència facilitarà que torni a liderar l’economia espanyola. — Foment del Treball Nacional (@FomentTreball) October 16, 2025

«Reforzar los vínculos» con el sistema económico y social de Cataluña

En una publicación también en X, Puigdemont ha pedido también al Banco Sabadell que «refuerce los vínculos» con el sistema económico y social de Cataluña. El líder juntaire ha asegurado que este refuerzo será «la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras».

El desenllaç de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell confirma el que sempre hem defensat: un sistema bancari adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial.



Destaquem el paper exemplar dels òrgans i autoritats reguladores: Banc d’Espanya, CNMC i CNMV.

Ara cal… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 16, 2025

En la misma red social, Illa ha destacado el papel ejemplar de los órganos y autoridades reguladoras: Banco de España, CNMC y CNMV. «Ahora hay que mirar adelante. Contamos con el papel importante que BBVA y Banco Sabadell deben continuar teniendo para generar progreso y prosperidad en Cataluña», ha valorado el presidente de la Generalitat.

📢 Pimec celebra el resultat de l’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell i destaca el paper del teixit empresarial en la defensa d’un model bancari arrelat al territori.



📌 L’entitat considera que el desenllaç confirma el rebuig majoritari del mercat, de les institucions i del… pic.twitter.com/csJg3rpY6J — Pimec (@Pimec) October 16, 2025

Consecuencias negativas para la competencia bancaria

Pimec también es partidario de un sistema bancario arraigado al territorio y considera que el desenlace de la OPA «confirma el rechazo mayoritario del mercado, de las instituciones y del tejido económico a una operación que habría tenido consecuencias negativas para la competencia bancaria, especialmente para las pequeñas y medianas empresas»