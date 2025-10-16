BBVA pateix a la borsa els dubtes del mercat amb l’OPA al Sabadell

Les darreres hores abans de conèixer el resultat de l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell pesen en els dos bancs implicats. Els moviments dels fons de gestió activa, les especulacions sobre els indexats i el rebuig massiu dels accionistes minoritaris han disparat la tensió només un dia abans que la Comissió Nacional del Mercat de Valors comuniqui el recompte final de l’oferta, aquest mateix divendres. El principal damnificat per la desconfiança dels mercats, a tocar de la conclusió, és el BBVA: l’entitat opant marca una pèrdua del 0,44% del seu valor a la borsa a tocar de les quatre de la tarda, i es queda poc per sota dels 15,7 euros. La de dijous, val a dir, ha estat una sessió irregular per a la banca espanyola. El Banc de Bilbao, Bankinter i CaixaBank han tancat el vermell, mentre Unicaja (+0,26%), el Santander (+1,13%) i el Sabadell (+0,1%) han pogut respirar tranquils.
Tot i això, el mercat ja fa lectures del moviment de l’acció en les darreres hores; i es decanta per confirmar l’escenari més probable a ulls dels inversors: que l’acceptació definitiva es quedarà entre el 30 i el 50% i que, per tant, el Banc de Bilbao hauria de plantejar-se llançar una segona OPA, en efectiu i a un preu equitatiu, per quedar-se tota la resta del Sabadell. Com asseguraven diverses veus financeres a Món Economia, l’OPA addicional portaria amb ella una conjuntura d’alta volatilitat, que forçaria batzegades en les accions dels dos bancs, especialment el basc. Pel que fa al català, no s’esperen moviments gaire agressius: de fet, a l’espera que el preu equitatiu ofereixi una prima sobre l’acció, el valor podria pujar.
Millor si fracassa
El mercat, curiosament, veuria amb millors ulls un fracàs de l’OPA -un resultat per sota del 30% que l’aïllés d’un segon intent- que no pas un rellançament. Cal recordar que el conseller delegat del BBVA, Onur Genç, ja ha avisat que compten amb un capital sobrant per sobre dels objectius reguladors de 7.000 milions d’euros -si bé es tracta del muntant que assolirien a finals d’any; ara voltaria els 5.500 milions d’euros, segons els analistes consultats-. Aquest capital entraria dins la bossa de retribució als inversors, que podrien veure com acceleren els dividends o els programes de recompra d’accions. En tal cas, observen els experts, el Sabadell també podria fer un salt, perquè es trauria de sobre el pes de l’OPA i podria aspirar a cotitzar segons els seus fonaments de negoci. Els càlculs del consell d’administració, d’acord amb les xifres amb què treballen, posen els títols entre els 3,8 i els 4,2 euros, prop d’un 30% per sobre de l’avaluació actual.
Batzacs dels inversors actius
Durant el període d’acceptació, tant Genç com el president del BBVA, Carlos Torres, havien fet explícita la seva confiança en els accionistes institucionals del Sabadell per tirar endavant l’OPA. En una entrevista amb l’agència EFE, de fet, el primer executiu va arribar a assegurar que hi acudirien “tots”, en línia amb les seves expectatives generals d’assolir una acceptació còmodament superior al 50%. Ara bé, alguns perfils inversors petits han enviat missatges contradictoris en les darreres hores. És el cas de Bestinver, el principal gestor de fons independent de l’Estat, que va avisar el passat dimecres que han deixat passar l’OPA i, de fet, s’han venut part de les seves accions del Sabadell en el mercat obert. A parer de la firma, la borsa regular atorga més seguretats que la proposta del BBVA; i la possibilitat -cada cop més pròxima- de la segona oferta introdueix encara més incertesa entre els inversors. Ara per ara, la CNMV encara no ha donat cap indicació sobre el recompte; ni tan sols a quina hora té previst publicar-lo. Tot fa pensar que ho farà de bon matí, abans de l’inici del mercat; però també podria fer esperar els inversors fins al tancament de la borsa, entre les 17.30 i les 18 hores.
L’article ha estat actualitzat amb l’evolució de les accions a tancament de la borsa