Els minoritaris del Sabadell reclamen a BBVA que es retiri si l’OPA no arriba al 50%

El rebuig massiu dels accionistes clients del Banc Sabadell a l’OPA hostil del BBVA ha sacsejat el mercat, i promet una setmana tensa a l’edifici de la Vela, seu del BBVA. Els inversors catalans ho han percebut: l’Associació d’Accionistes Minoritaris del Sabadell -l’entitat d’inversors catalans que va néixer la primavera del 2024 per aturar la venda – ha celebrat el no “aclaparador” dels retail a les ambicions de Carlos Torres. Arran d’aquest no massiu, insten al president basc i al seu equip a repensar la seva estratègia, i reclamen que no es plantegi anar a una segona OPA encara que les xifres ho permetin.
La segona OPA obligatòria, que s’hauria de concretar amb un preu equitatiu i abonar-se amb un component en metàl·lic, apareixeria en escena si el BBVA supera el 30% d’acceptació, però es queda per sota del 50% que exigeix el fullet per tirar endavant la compra del Sabadell. En cas que el Banc de Bilbao renunciï a aquest requisit, hauria de fer una nova oferta obligatòria per tot el capital restant del banc català. A parer dels minoritaris sabadellencs, però, no seria “sensat” optar per aquest camí. “Prolongar el procés només serviria per continuar tensant innecessàriament el mercat financer espanyol i mantenir la incertesa que actualment pateixen inversors, clients i empleats d’ambdues entitats”, sentencien.
“Satisfets” amb el Sabadell
En un curt comunicat distribuït aquesta tarda, l’entitat defensa que els menudistes “confien plenament en el projecte independent del Sabadell i no comparteixen una operació que destrueix valor i posa en risc la relació històrica entre el banc i els seus clients”. “El nivell de satisfacció amb el Banc Sabadell és molt alt”, argumenten; en línia amb les posicions del consell d’administració. Un inversor important entre els petits capitals de l’entitat confirmava a Món Economia aquest matí la postura: “l’accionariat del Sabadell simplement no vol passar al BBVA”.