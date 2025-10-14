El Govern es vanta de reduir l’obesitat infantil gràcies a un impost

El departament d’Economia està cofoi pels resultats de l’aplicació de l’Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades (IBEE). Tant és així que sembla que la consellera del ram, Alícia Romero, sigui la titular de salut pública. En aquest context s’entén que Economia es vanti d’haver reduït l’obesitat i el sobrepès entre els infants arran de l’impost que en el seu dia va aixecar força polseguera. Així ho signa la consellera Romero, en una resposta parlamentària, a la que adjunta un informe amb les liquidacions anuals de la recaptació de l’impost i les dades de salut pública dels catalans, que extreu de l’Enquesta de Salut Pública de Catalunya.
En concret, Romero assegura que entre l’any 2017 i 2024 la Generalitat ha recaptat un total de 255.694.240 euros en IBEE. Una xifra que resulta de la suma de la liquidació del 2017 (33.045.483 euros); els 40.436.203euros del 2018; 34.153.866 euros de l’exercici de 2019; 28.878.225 euros del 2020; els 30.088.074 euros del 2021; els 31.173.630 euros del 2022; els 29.898.865 euros del 2023 i els 28.019.894 del 2024.
A parer dels analistes del departament d’Economia, les xifres de recaptació i de l’aplicació de l’impost coincideixen amb la davallada del percentatge de persones amb obesitat, sobrepès i diabetis, en el mateix termini de temps (2017-2024). “Es pot observar un lleuger descens en el cas de la població infantil amb obesitat i sobrepès”, indica l’informe d’Economia. I puntualitza, que des del 2017 al 2023 l’obesitat entre la canalla va baixar de 14,4% al 13% i el sobrepès del 20,7% al 18,6%. En canvi, en el cas dels adults les xifres tenen diferències. Pel que fa als adults l’obesitat ha crescut del 14,88% al 19,92%; però el sobrepès també, com els infants, ha baixat del 34,46% al 28,7% i la diabetis es manté en el mateix percentatge al voltant del 8,5%.
Reducció consum i més salut
Per altra banda, la conselleria també ressalta la reducció del consum de begudes ensucrades envasades arran de l’impost. En aquesta línia afegeixen que “l’enquesta de Salut Pública de Catalunya mostren que abans de l’aprovació de l’IBEE un 10% dels infants de 3 a 14 anys i un 21% de la població de 15 anys o més bevien begudes ensucrades cada dia”. “Les dades del 2019 i 2020 -dos anys després de l’impost- mostren una reducció del consum en infants, que ha passat a gairebé la meitat”, el 5,8%”, subratllen.
Una reducció que, amb les dades del Govern, asseveren que “s’ha mantingut”. Pel que fa als infants, el 2021 eren un total de 4,7%, el 2022 el 4,5% i el 2023 el 3,9%. “Per tant, la tendència és clarament a la baixa des de l’aprovació de l’IBEE”, conclouen. En relació amb la població adulta, els resultats són semblants. El percentatge de població que consumia diàriament begudes ensucrades fou del 19,3% el 2021, del 16,7% el 2022 i 14,6% el 2023, amb diferències clares per grups socioeconòmics en tots els casos. “L’evidència que sosté els efectes de l’impost a les begudes ensucrades és robust i consistent”, sentencia la consellera que ja albira continuïtat dels resultats fins i tot, en el descens de la càries dental.