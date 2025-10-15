La gestora Bestinver rebutja l’OPA i ven les accions del Sabadell al mercat

El BBVA s’emporta un altre revés en les darreres jornades abans de conèixer els resultats de l’OPA hostil al Sabadell. Els fons de Bestinver, la gestora de capital independent més gran de l’Estat, han rebutjat les condicions de compra i, de fet, s’han venut les accions del banc català al mercat obert. Així ho ha confirmat en roda de premsa el responsable d’inversions de la companyia a la península Ibèrica, Ricardo Seixas. Segons el dirigent, els seus han “decidit anar desfent la posició al Sabadell” abans que no acabés el termini de venda.
Segons Seixas, el final de l’OPA obre un escenari d’excessiva volatilitat per als accionistes del Sabadell. “L’arbre de probabilitats és ampli. Hi ha diversos escenaris en què les accions del Sabadell i del BBVA poden patir, i no ens compensava esperar el desenllaç final”, ha explicat. És aquest, precisament, el motiu que han trobat per no accedir a les condicions de la Vela: a curt termini, consideren, els dos valors sortiran escaldats i, per tant, no pagava la pena canviar un paper per un altre, si tots dos són inestables.
Les expectatives per a la segona OPA
Com la resta de grans actors financers, Bestinver considera que l’escenari més probable és que el BBVA es quedi entre el 30 i el 50% dels drets de vot del Sabadell. En aquest marc, descompten que els de Carlos Torres llançarien una segona OPA, en la qual “aconseguirien un 5% més”. Segons les seves estimacions, doncs, el BBVA sortirà del procés amb poc més d’un 40% de la propietat de l’entitat catalana, i no tindria problema a imposar-se en les juntes d’accionistes. Així, podria “treure la cúpula directiva del Sabadell, prendre el control del banc i, a poc a poc, anar augmentant la seva posició”. La victòria del Banc de Bilbao, doncs, arribaria amb certa demora. Sobre el preu equitatiu de la hipotètica segona OPA, Seixas ha defensat que no mostraria una “millora substancial” respecte de la valoració actual.