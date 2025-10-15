La inflació s’enfila fins al 2,6% a Catalunya per la llum i la benzina

La inflació continua la tendència alcista a Catalunya i se situa en el 2,6% a final del mes de setembre. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de preus de consum va experimentar un ascens de dues dècimes respecte de la dada de l’agost, impulsat principalment pels preus de la llum i de la benzina. En ambdós casos, segons apunta l’INE, els preus s’han moderat respecte de l’estiu, però ho han fet menys que en el mateix mes de l’any anterior. El Principat, val a dir, mostra un dels índexs de preus més baixos de l’Estat, millorat només per Múrcia (2,64%) i les Canàries (2,2%). La dada espanyola és, de fet, pitjor de l’esperat, amb una revisió a l’alça d’una dècima que l’ha deixat en el 3%. Pel que fa a la inflació subjacent, sense els elements més volàtils de la cistella de preus, s’ha mantingut en el 2,4%, en tant que no s’hi comptabilitzen els costos energètics.
Amb el moviment del setembre, la inflació torna a prendre una tendència ascendent després d’un mes d’agost de pausa; quan al conjunt de l’Estat es va quedar al 2,7% i, a Catalunya, al 2,6%. El ministeri d’Economia, val a dir, sosté que l’escalada respon a la comparació amb el 2024. “L’evolució de la interanual s’explica principalment per efectes de base en carburants i, en menor manera, electricitat”, reconeix el departament que dirigeix Carlos Cuerpo.
La subjacent, sostinguda
Malgrat que la taxa general s’allunya dels objectius del Banc Central Europeu, la subjacent, molt més estable, es manté intacta. La core exclou, cal recordar, els valors més difusos de l’estructura de preus: l’energia -precisament on es concentren les pujades interanuals- i els aliments no processats. Aquest valor es manté en el 2,4%, lleugerament per sobre dels objectius del regulador monetari. A més, l’exclusió de l’energia no és l’únic factor que explica l’estabilitat: segons el ministeri, l’IPC dels aliments i les begudes no alcohòliques s’ha mantingut també en el 2,4%, amb un abaratiment substancial de l’oli d’oliva, que ha caigut prop d’un 35% respecte del setembre del 2024.