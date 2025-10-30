L’IPC puja una dècima durant l’octubre i se situa en el 3,1%

La inflació a l’estat espanyol ha repuntat una dècima durant el mes d’octubre amb relació al mes anterior i en termes interanuals s’ha situat en el 3,1%, segons ha informat aquest matí l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Els preus de l’electricitat, que s’ha encarit més que l’octubre del 2024, i del transport aeri i per ferrocarril han liderat l’increment de l’IPC. Aquestes pujades es compensen, només en part, per la baixada de preus de les gasolines. Pel que fa a la inflació subjacent –que no té en compte els aliments no processats ni els productes energètics– també ha avançat una dècima i s’ha situat en el 2,5%.
