L’IPC sube una décima en octubre y se sitúa en el 3,1%

La inflación en el estado español ha repuntado una décima durante el mes de octubre en relación al mes anterior y en términos interanuales se ha situado en el 3,1%, según ha informado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los precios de la electricidad, que se han encarecido más que en octubre de 2024, y del transporte aéreo y por ferrocarril han liderado el incremento del IPC. Estas subidas se compensan, solo en parte, por la bajada de precios de las gasolinas. En cuanto a la inflación subyacente –que no tiene en cuenta los alimentos no procesados ni los productos energéticos– también ha avanzado una décima y se ha situado en el 2,5%.

