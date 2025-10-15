L’INE, l’Institut Nacional d’Estadística, ha publicat aquest dimecres l’índex de referència per al lloguer d’aquest mes de setembre, que ha incrementat fins al 2,22%, que representa el màxim permès per als increments dels contractes de lloguer. Amb aquesta dada, es consoliden quatre mesos de creixement en aquest índex.
El 2,22% del mes de setembre representa la xifra més alta d’aquest 2025, ja que l’increment del preu s’ha mantingut per sota del 2,2% en els primers nou mesos de l’any. A més, és el valor més alt des del desembre de 2024, quan es va situar en el 2,28%. Amb aquest topall a l’increment dels preus de lloguer es pretén evitar pujades desproporcionades en els imports que els llogaters paguin si han de revisar el preu aquest mes.
Per elaborar aquest índex es considera conjuntament l’Índex de Preu al Consum, que ha incrementat un 2,6% aquest mes de setembre, a més de la inflació subjacent i les diferències entre les taxes de creixement annual de l’IPC com de la inflació subjacent de cada mes.
L’indicador és d’obligat compliment, així que marca el límit que pot pujar un lloguer que s’hagi d’actualitzar. Es tracta d’una de les disposicions de la Llei estatal d’habitatge del 2023, que busca amb aquesta mesura “evitar increments desproporcionats” als arrendaments.
El topall va provocar una caiguda entre el 3 i el 5% a Catalunya
Aquest índex de regulació del preu del lloguer és un model de referència “homogeni” per a tot l’estat espanyol, siguin en zones tensionades o no. Abans que aquest índex entrés en funcionament al conjunt de l’Estat, des de la Generalitat s’aplicava un altre topall al lloguer. L’octubre de 2024, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va confirmar que l’aplicació d’aquest topall va provocar una caiguda dels preus d’entre el 3 i el 5% en els primers dos trimestres d’aplicació de la mesura.